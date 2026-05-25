Thiago Cardozo se acordó de Unión: "Me abrió las puertas del fútbol argentino"

El arquero uruguayo se consagró en Belgrano tras un semestre brillante. En medio de los festejos, se acordó de Unión y tuvo un reconocimiento especial para Rodrigo Llinás.

La historia de Thiago Cardozo en el fútbol argentino tuvo de todo: cuestionamientos, polémicas, revancha y finalmente una consagración histórica. El arquero uruguayo se coronó campeón del Torneo Apertura con Belgrano y volvió a quedar en el centro de la escena en Santa Fe, donde todavía su nombre genera sentimientos encontrados en el mundo Unión .

Cardozo llegó al Tate en un momento complicado de su carrera y logró consolidarse como titular. Sin embargo, la llegada de Leonardo Madelón marcó un quiebre. El entrenador decidió no tenerlo en cuenta y optó por Matías Tagliamonte como arquero principal, por lo que el uruguayo terminó saliendo a préstamo rumbo a Belgrano.

La frase que encendió la polémica en Unión

Su desembarco en Córdoba no pasó inadvertido. Apenas arribó al Pirata, Cardozo dejó una frase que cayó muy mal entre los hinchas de Unión.

“Venir a Belgrano lo vi como un salto de jerarquía”, afirmó en aquel momento, generando un profundo malestar en Santa Fe, donde muchos interpretaron sus palabras como una desvalorización hacia el club tatengue.

Con el correr de los meses y ante la repercusión que tomó aquella declaración, el arquero intentó bajar el tono de la polémica y aclaró públicamente sus dichos, tras el partido de cuartos de final ante Unión.

“Cuando hablé de jerarquía, hablé por mí, porque para mí era jerarquía que otro club del fútbol argentino me contrate”, explicó.

Y agregó: “Jamás hablaría mal de Unión. Le estoy muy agradecido porque me abrió las puertas cuando venía cascoteado desde mi país. Me dolió mucho que se piense que soy un malagradecido”.

De descartado en Unión a campeón con Belgrano

Mientras en Unión se apostó por Tagliamonte —hoy suplente y cuestionado en Racing Club tras la eliminación en Copa Sudamericana—, Cardozo encontró continuidad y confianza en Belgrano.

El arquero terminó siendo una pieza importante en la campaña que llevó al Pirata a conquistar el Apertura, justamente eliminando a Unión en cuartos de final con un contundente 2-0 en el Gigante de Alberdi.

La historia terminó teniendo un fuerte sabor a revancha para el uruguayo, que pasó de quedar relegado en Santa Fe a levantar el trofeo en Córdoba.

El emotivo mensaje para Unión

En medio de los festejos por el campeonato, Cardozo habló mano a mano con UNO Santa Fe, con su hijo en brazos, y sorprendió al recordar con afecto su paso por Unión.

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“Inexplicable. Uno piensa en el recorrido, en todo lo que cuesta salir campeón del fútbol argentino, todo lo que me costó en mi carrera. Hoy lo pudimos lograr y estoy muy feliz”, expresó emocionado.

Pero uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando mencionó a Rodrigo Llinás, entrenador de arqueros de Unión, a quien señaló como una figura determinante en su crecimiento.

“Es alguien que me cambió la carrera futbolísticamente y en lo humano y que me hizo creer en mí fue Rodrigo Llinás”, afirmó.

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Y luego agregó: “Ojalá que Unión lo valore realmente, porque no es poca cosa que hayan pasado muchos arqueros y siempre rindan”.

Finalmente, antes de cerrar la nota, Cardozo dejó un mensaje directo para el pueblo tatengue. “Déjame mandar saludos a Unión también, porque ellos fueron los que me abrieron el paso para estar en el fútbol argentino”.

Una historia que sigue abierta

Más allá de su presente en Belgrano, el pase de Cardozo todavía pertenece a Unión. El club cordobés cuenta con una opción de compra de 1.200.000 dólares para junio, luego de que se cayera la cláusula de un millón de dólares que existía en diciembre pasado.

Mientras tanto, el arquero disfruta el mejor momento de su carrera. Y en Santa Fe, su historia sigue generando debate: el arquero que fue descartado por Madelón terminó siendo campeón del fútbol argentino lejos de Unión, aunque sin olvidar nunca al club que le abrió las puertas.