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La Zona A, más apretada que nunca: Colón quedó cuarto y se viene otra fecha decisiva

Cinco equipos están separados por apenas un punto en la parte alta del campeonato. El Sabalero tendrá una dura salida ante Almirante Brown.

Ovación

Por Ovación

25 de mayo 2026 · 09:39hs
La Zona A, más apretada que nunca: Colón quedó cuarto y se viene otra fecha decisiva

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón cerró la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional con una sensación de frustración. En el estadio Brigadier López, el equipo sabalero fue ampliamente superior a Mitre, generó situaciones para golear, pero terminó empatando 1-1 y dejó pasar la chance de recuperar el liderazgo del grupo.

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El conjunto rojinegro incluso mostró su mejor versión en varios pasajes del partido, pero la falta de eficacia lo terminó condenando a un resultado que lo aleja de la cima. El empate no solo dejó un sabor amargo por el desarrollo del juego, sino también por el impacto en la tabla: perdió la punta en un tramo clave del campeonato.

Con este resultado, Colón quedó ubicado en la cuarta posición de la Zona A con 24 puntos, en una tabla extremadamente pareja donde los primeros puestos se mantienen comprimidos y cada fecha redefine el liderazgo.

Así quedó Colón en la Zona A de la Primera Nacional

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Próxima fecha – Zona A

Racing (C) vs Ferro

Deportivo Madryn vs Acassuso

Defensores vs San Telmo

Estudiantes (BA) vs Godoy Cruz

All Boys vs Los Andes

Almirante Brown vs Colón

Bolívar vs San Miguel

Mitre vs Morón

Central Norte vs Chaco For Ever

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Colón afrontará un compromiso exigente como visitante ante Almirante Brown, en una fecha que vuelve a presentar cruces directos en la parte alta de la tabla y que podría reordenar nuevamente la lucha por el liderazgo.

Colón Almirante Brown Mitre
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