Robaron $25.000.000 del Outlet del Mueble ubicado en barrio Altos de Noguera

El robo ocurrió durante este fin de semana en el local ubicado sobre avenida Peñaloza al 9700. El lugar cuenta con cámaras de seguridad internas y externas, cuyas imágenes serán clave para la investigación que llevan adelante policías capitalinos y agentes de la PDI

Esta mañana de lunes, cuando llegaron los propietarios y empleados al comercio “Outlet del Mueble” , ubicado sobre avenida Peñaloza al 9700 , en barrio Altos de Noguera , constataron que delincuentes habían robado una suma estimada en 25 millones de pesos . Inmediatamente, los comerciantes damnificados realizaron la denuncia a la central de emergencias 911 . Poco después arribaron oficiales de la Comisaría 27ª , quienes preservaron el lugar hasta la llegada de los peritos criminalísticos.

De manera simultánea, el personal policial actuante procedió a preservar la escena del ilícito, impidiendo el acceso de empleados y particulares al inmueble para evitar la alteración de posibles elementos de prueba. La medida, ajustada al protocolo vigente, permitirá que los especialistas trabajen sobre un lugar resguardado.

Cámaras y registros fílmicos

Una circunstancia que podría resultar determinante para la investigación es que el local cuenta con un sistema de cámaras de seguridad tanto en el exterior como en el interior del establecimiento. Según trascendió, al menos dos dispositivos están instalados específicamente en el sector donde se encontraba el dinero sustraído, lo que podría facilitar la identificación de los autores del robo.

Investigación y peritajes criminalísticos

La novedad sobre el millonario robo fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas dependientes de la Policía de Santa Fe. Posteriormente, las actuaciones fueron puestas en conocimiento del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó identificar posibles testigos del barrio Altos de Noguera y secuestrar imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

El objetivo es determinar si existen registros fílmicos que permitan identificar a él o los delincuentes que concretaron el millonario golpe durante el fin de semana. Además, el fiscal dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, tareas que fueron ejecutadas por especialistas del área Científica de la PDI.

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