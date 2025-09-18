Uno Santa Fe | Negocios | Techint

Adrián Mercado realizará una importante subasta de la firma Techint por renovación de flota

La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado SA, anunció que el próximo viernes 26 de septiembre, realizará una importante subasta de la firma Techint, por renovación de flota. El mismo, se llevará a cabo de forma on-line, con presencia de martillero público.

18 de septiembre 2025 · 00:26hs
Durante el remate, se podrán adquirir: grúas telescópicas, tractores sobre orugas Caterpillar, tiendetubos CAT y Komatsu, retroexcavadoras y excavadora CAT, equipos perforadores montados sobre excavadoras, camiones Iveco y Ford con hidrogrúa y caja playa larga, camionetas Ford Ranger, grúa torre, grupos electrógenos; entre otros cientos de lotes.

Adrián Mercado, titular y martillero de la firma homónima, resaltó: “Llega una nueva subasta de la prestigiosa firma TECHINT, y como siempre son una gran oportunidad para empresas y pymes nacionales, de adquirir maquinaria, vehículos y herramientas en muy buenas condiciones de mantenimiento, y a precios convenientes”.

Para conocer el detalle de todos los lotes y poder inscribirte, se debe ingresar al siguiente link: https://www.adrianmercado.com.ar/subastas/

