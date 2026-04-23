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El Cervezoducto de Santa Fe cumple 15 años como ícono del ritual cervecero

Con 400 metros de ingeniería, el mítico caño de calle Calchines además de ser una obra única en Latinoamérica se consolida como un ícono de la identidad santafesina.

23 de abril 2026 · 00:09hs
El Cervezoducto de Santa Fe cumple 15 años como ícono del ritual cervecero

El Cervezoducto de Santa Fe cumple 15 años como ícono del ritual cervecero

Los mitos, lejos de reducirse a fábulas, se crean para transformar objetos en símbolos, otorgan significados sagrados a lo cotidiano y ayudan a ordenar la realidad. En Santa Fe, el Cervezoducto tiene algo de todo eso. Un mito que se cuenta y que se puede tomar.

Inaugurado hace una década y media, la estructura —que muchos aún consideran una leyenda urbana— celebra sus 15 años reafirmándose como la arteria que une la Cervecería Santa Fe con los vasos de 250cc de los miles de santafesinos y turistas que visitan el patio cervecero de Calchines y Lavalle cada mes.

Cervezoducto

Único como el Liso

Lo que a simple vista parece un conducto industrial, se trata de un sistema que garantiza el liso más fresco del país. La cerveza, tras su etapa de reposo en alguno de los 13 tanques de 200.000 litros de la planta, viaja 400 metros a una temperatura constante de 2°C.

¿Por qué se dice que es el Liso más fresco? A diferencia de las líneas de envasado, la cerveza lager que viaja por el Cervezoducto hacia el Patio de la Cervecería no atraviesa el proceso de pasteurización, manteniéndose intacto hasta llegar a los 4 tanques de 1.000 litros que la esperan en cámara de frío junto a las barras del Patio. Se sirve en un vaso de 250cc con dos dedos de espuma. Algo que ocurre únicamente en Santa Fe.

La importancia del Cervezoducto se mide no solo en ingeniería de excelencia sino también en tradición cervecera, identidad y momentos compartidos. Las cifras reflejan la magnitud del ritual: durante el pico del verano, como en diciembre pasado, el flujo alcanzó los 14.000 litros, lo que significa más de 42.000 encuentros alrededor de una mesa.

"En Santa Fe tenemos una manera de hacer las cosas que nos hace únicos. Dentro de nuestra cultura cervecera el Cervezoducto es una expresión de eso”, expresó el gerente de Asuntos Corporativos, Juan Pablo Barrale.

En sus 15 años, el Cervezoducto lejos de ser una curiosidad visual se traduce en una obra al servicio del encuentro. Es, en definitiva, el recordatorio de que en Santa Fe la frescura se explica servida en un vaso de 250cc con dos dedos de espuma.

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Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multi categoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en el mercado de sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos. Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Sol, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Bieckert, Blue Moon,Salta Cautiva, Kunstmann; las sidras Real, La Victoria, y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón; los piscos Mistral, Control C.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo, con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 1.900 personas sólo de manera directa; posee 5 plantas industriales; 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.

En 2022 selló una alianza estratégica con Danone, para crear Aguas de Origen (ADO), con el objetivo de unir esfuerzos entre dos empresas pioneras de la industria de las bebidas a nivel nacional y consolidar el liderazgo en la elaboración de aguas puras y saborizadas. Con el propósito de brindar hidratación saludable a la mayor cantidad de personas cuidando el planeta, ADO elabora y comercializa las principales marcas de aguas puras y saborizadas del mercado argentino: Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío. Cuenta con dos plantas, una en Chascomús y otra en Las Heras, Mendoza.

cervezoducto Santa Fe
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