Yeimar Gómez Andrade y Unión, un lazo intacto: "Siempre se extraña"

El defensor colombiano Yeimar Gómez Andrade recordó su paso por Unión, y dejó abierta la puerta a un posible regreso: “No se sabe lo que puede pasar”.

Desde su presente en Seattle Sounders FC, Yeimar Gómez Andrade volvió a conectar con el mundo de Unión a través de una entrevista con Unión Play, el canal oficial del club. Y lo hizo en un momento especial: en la previa del duelo ante Vélez en Liniers, escenario donde el colombiano fue protagonista del último triunfo tatengue, aquel 2-0 del 6 de noviembre de 2017.

“Siempre me acuerdo de esos momentos, estoy muy agradecido por todo lo que viví con mis compañeros”, expresó, al rememorar aquel equipo que, conducido por Leonardo Madelón, marcó un hito en la historia rojiblanca.

El equipo que hizo historia en Unión

Gómez Andrade fue parte fundamental de un plantel que logró la primera clasificación internacional de Unión a la Copa Sudamericana 2019. Sobre ese grupo, no dudó: “Teníamos un plantel que se llevaba muy bien dentro y fuera de la cancha, eso ayudó mucho para alcanzar ese nivel”.

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Aquel recordado triunfo en Liniers, con goles de Franco Soldano y Lucas Gamba, sigue siendo una referencia inevitable cada vez que el Tate pisa ese estadio. Y Yeimar lo siente como propio.

Su presente en Estados Unidos

Instalado en la Major League Soccer, el colombiano atraviesa un gran momento personal y profesional. “Estoy muy bien, gracias a Dios. Si la familia está bien, uno también lo está. La gente me ha recibido muy bien y eso ayuda mucho en el día a día”, contó.

Además, destacó el crecimiento de la liga estadounidense: “Hoy es mucho más competitiva de lo que era cuando llegué. Mucha gente la subestima, pero no ve cómo se juegan los partidos”.

El fenómeno Messi y una final especial

Gómez Andrade también se refirió a su experiencia enfrentando al Lionel Messi en Estados Unidos: “Sabemos lo que representa para el fútbol y el mundo. Nos tocó jugar una final contra su equipo y pudimos ganar 3-0 en nuestra cancha”.

Luego, en un segundo cruce, la historia fue distinta, pero el colombiano valoró haber ganado el duelo más importante: “Contento porque nos quedamos con el partido clave”.

Un cariño que no se apaga

Más allá de la distancia, el vínculo con Santa Fe sigue firme. “Siempre se extraña, sobre todo por la gente y los amigos que quedaron. En vacaciones siempre trato de ir”, confesó.

Y ahí llegó la frase que ilusiona: ante la consulta sobre un posible regreso, Yeimar no cerró la puerta. “No se sabe… en la vida nunca se sabe. Hoy estoy acá, mañana no sé”, deslizó.

Un nombre que sigue latente en el 15 de Abril

Su paso por Unión dejó huella por rendimiento, compromiso y conexión con el hincha. Por eso, cada palabra resuena fuerte en el mundo tatengue.

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En la previa de un nuevo capítulo ante Vélez, el recuerdo de aquel equipo vuelve a escena. Y con él, la figura de Yeimar Gómez Andrade, que desde lejos sigue siendo parte de la historia… y quién sabe si también del futuro.