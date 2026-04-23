Colón dio a conocer el operativo de seguridad para recibir a Godoy Cruz

El Sabalero brindó detalles clave para el ingreso de los hinchas de cara al partido del domingo a las 19.

Colón dio a conocer en sus redes sociales la información oficial del operativo de seguridad para el encuentro frente a Godoy Cruz de Mendoza, que se jugará este domingo desde las 19 en el Brigadier López, por la fecha 11 de la Zona A de la Primera Nacional.

Desde la institución se confirmó que las puertas del estadio se abrirán a las 17, y se solicitó a los hinchas concurrir con anticipación para evitar demoras en los accesos.

“Les pedimos que el ingreso sea con anterioridad, para evitar inconvenientes y poder vivir el encuentro desde el minuto cero”, remarcaron desde el club bajo el lema #ColónDePie.

Cómo será el operativo para Colón-Godoy Cruz

El dispositivo de seguridad, coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, comenzará a las 16:00, mientras que los cortes de calles se implementarán desde las 16:30 en las inmediaciones del estadio.

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Estas son las disposiciones del Ministerio de Seguridad para el encuentro del domingo ante Godoy Cruz.



La apertura del estadio será a las 17hs.



Les pedimos que el ingreso sea con anterioridad, para evitar inconvenientes en los accesos y así poder… pic.twitter.com/mWwVNp8yM1 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) April 23, 2026

Entre los puntos afectados por el operativo se destacan sectores clave como:

Puente Carretero (mano a Colón)

Avenida Juan José Paso y sus intersecciones

Zona de Pietranera y Vera Mujica

Jujuy y San Lorenzo

Gobernador Freyre y Uruguay

Además, habrá restricciones en arterias cercanas al estadio y en accesos estratégicos para ordenar el flujo de ingreso y egreso del público.

Un partido clave en el Brigadier

El encuentro no será uno más para el equipo dirigido por Ezequiel Medrán, ya que Colón buscará sostenerse en la pelea por la cima de la Zona A.

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Con un marco que promete ser multitudinario, el club apunta a que el operativo se desarrolle con normalidad y que los hinchas puedan acompañar sin inconvenientes en una noche que puede ser determinante.