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Otra señal sobre el deterioro económico: la confianza del consumidor se desplomó casi 6% en marzo

El Índice de Confianza de los Consumidores retrocedió más de 10% interanual, sumó las primeras tres bajas consecutivas desde abril de 2022

23 de abril 2026 · 13:35hs
La confianza del consumidor se desplomó casi 6% en marzo

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La confianza del consumidor se desplomó casi 6% en marzo

La confianza de los consumidores registró una fuerte caída en abril y volvió a encender señales de alerta. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, se ubicó en 39,64 puntos, lo que implicó una baja mensual de 5,68% respecto de marzo, cuando había marcado 42,03 puntos.

En la comparación interanual, el retroceso fue de 10,12%.

El deterioro fue más fuerte en hogares de menores ingresos y en la predisposición para comprar bienes durables e inmuebles.

El informe remarcó además que el nivel actual se encuentra 16,33% por debajo del pico alcanzado en enero de 2025, aunque todavía permanece 11,35% por encima del piso registrado en enero de 2024, luego de las primeras medidas económicas de la gestión de Javier Milei.

El sondeo, realizado en 40 grandes centros urbanos entre el 6 y 17 de abril, mostró que el ICC descendió al menor nivel desde julio de 2024, cuando había bajado a 39,1 unidades.

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Fuerte caída en la intención de compra

Uno de los datos más relevantes del relevamiento fue el deterioro del subíndice vinculado a la compra de bienes durables e inmuebles, que mostró una caída mensual de 9,51%, la más pronunciada entre todos los componentes del indicador.

Ese rubro se ubicó en 32,66 puntos y quedó 2,47% por debajo del nivel de abril del año pasado.

Dentro de esa categoría

  • La percepción sobre compra de electrodomésticos cayó 7,46% mensual.
  • La predisposición para adquirir autos o viviendas retrocedió 12,26%.
  • El componente de situación macroeconómica bajó 4,30% en abril y quedó 10,69% por debajo del mismo mes de 2025.
  • En paralelo, la situación personal descendió 3,96% mensual y acumuló una caída interanual de 15%, siendo uno de los segmentos más golpeados del índice.

Golpe más fuerte en los hogares de menores ingresos

La segmentación por nivel socioeconómico mostró una marcada diferencia entre sectores. En los hogares de ingresos bajos, el ICC se derrumbó 12,60% mensual y cayó 14,71% interanual, hasta 35,50 puntos. En cambio, entre los hogares de ingresos altos, la baja fue más moderada: 1,80% mensual y 9,43% interanual, con un nivel de 42,57 puntos.

La brecha entre ambos segmentos también volvió así a ampliarse durante abril: el Interior sufrió la mayor caída regional

Por regiones, la confianza retrocedió en todo el país.

  • Interior: –10,57% mensual
  • CABA: –6,69%
  • GBA: –1,53%

A pesar de la baja, el Interior continúa exhibiendo el nivel más alto del índice con 45,35 puntos, mientras que el Gran Buenos Aires mantiene el más bajo, con 36,82 puntos.

El relevamiento también mostró deterioro tanto en las condiciones actuales como en las expectativas hacia adelante.

  • Condiciones presentes: –9,03% mensual
  • Expectativas futuras: –3,30% mensual

Esto sugiere que el retroceso no se limita al bolsillo actual de los hogares, sino que también alcanza la percepción sobre la evolución económica de los próximos meses.

Señal de alerta para consumo y actividad

La caída del ICC en abril se produce en un contexto de desaceleración económica heterogénea, menor poder adquisitivo y persistente incertidumbre sobre inflación, tasas y empleo. El dato es seguido de cerca por analistas y empresas porque suele anticipar el comportamiento del consumo privado, uno de los principales motores de la actividad económica.

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