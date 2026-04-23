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Manuel Albrecht, el santafesino que sueña en grande: "Estar en la Selección ya es un orgullo enorme"

Manuel Albrecht, líbero de San Jerónimo Norte, fue incluido en la lista amplia de la Selección Argentina de vóley y contó su emoción, su presente en Europa y sus objetivos.

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 10:59hs
Manuel Albrecht, el santafesino que sueña en grande: Estar en la Selección ya es un orgullo enorme

La Selección Argentina de vóley comenzó a delinear su temporada internacional con la lista de 28 convocados para la Volleyball Nations League 2026, bajo la conducción de Horacio Dileo.

Dentro de esa nómina aparece un nombre que genera orgullo en la provincia: Manuel Albrecht, joven líbero de San Jerónimo Norte que empieza a dar sus primeros pasos en la estructura mayor. La lista también incluye a referentes como Luciano De Cecco, capitán y símbolo del seleccionado.

“Estoy feliz, pero sé que es un proceso”

En diálogo con Dial Deportivo (UNO 106.3), Albrecht no ocultó su emoción por la convocatoria, aunque mantuvo los pies sobre la tierra.

Es una lista larga, no asegura nada, pero estar ahí ya es algo muy lindo”, reconoció.

El santafesino explicó que la noticia lo tomó por sorpresa: “Hasta hace poco no sabía nada. Me avisaron para integrar un proceso y la verdad que lo disfruto mucho”.

Manuel Albrecht, de San Jerónimo Norte a Europa

El líbero atraviesa su primera experiencia en el exterior, jugando en Unirea Dej de Rumania.

Es mi primera vez fuera del país. Me estoy adaptando y aprendiendo mucho”, contó.

Su camino comenzó en el Club Libertad de su localidad natal y luego continuó en Ciudad de Buenos Aires, donde logró dar el salto a la Liga A1. “Arranqué de chico alcanzando pelotas y soñando con jugar ahí. Todo fue paso a paso”, recordó.

El espejo de De Cecco

Como buen santafesino, Albrecht tiene un referente claro: Luciano De Cecco. “Es un ídolo. Lo veía cuando entrenaba y todo lo que logró es impresionante”, afirmó.

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Si bien todavía no compartió equipo con él, valoró su figura como ejemplo: “Para todos los que somos de Santa Fe es un orgullo tenerlo como capitán”.

El objetivo: consolidarse en la Mayor

Más allá de la convocatoria, Albrecht tiene en claro su meta.

Mi objetivo es poder jugar algún torneo con la Selección mayor. Sé que soy joven y tengo mucho por mejorar”, expresó.

El debut en la Volleyball Nations League será el 10 de junio en Brasil, y luego el equipo viajará a Polonia y Japón para completar el calendario.

El rol del líbero y su crecimiento

Albrecht explicó su función dentro de la cancha: “El líbero es el que defiende, recibe y se tira a todas las pelotas. Es un rol muy físico y de mucha concentración”.

En ese sentido, destacó el crecimiento del vóley argentino en los últimos años: “Después del bronce en Tokio, el deporte ganó mucha visibilidad y cada vez más chicos se suman”.

El respaldo de su gente

El joven jugador también valoró el acompañamiento de su entorno.

Mi familia y la gente del pueblo siempre están. Somos todos del vóley en casa, así que esto se vive con mucha emoción”, contó.

Con humildad y proyección, Manuel Albrecht empieza a hacerse un lugar en el alto rendimiento. Desde San Jerónimo Norte al mundo, el vóley santafesino suma otra historia que invita a ilusionarse.

Manuel Turizo Selección Santafesino
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