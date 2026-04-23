Basabe, entre la autocrítica y el alivio en Unión: "El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría"

Emiliano Basabe hizo un balance de la temporada de Unión en la Liga Nacional. Reconoció un año “raro”, marcado por lesiones y problemas personales.

En diálogo con Unión Play, Emiliano Basabe no esquivó el análisis de una temporada compleja para el Tate en la Liga Nacional. “La verdad que fue un año bastante raro. Nunca encontramos regularidad y eso hizo que no pudiéramos cumplir los objetivos iniciales”, explicó.

LEER MÁS: Franco Balbi, tras su paso por Unión, vuelve a Argentino

El alero remarcó que el equipo comenzó con otras aspiraciones, pero el contexto obligó a recalcular: “El objetivo terminó siendo mantener la categoría, cuando al principio era totalmente distinto”.

Del entusiasmo inicial al golpe de realidad en Unión

Unión había generado expectativas tras una sólida pretemporada, incluso con buenas actuaciones en Brasil. Sin embargo, ese nivel no logró sostenerse.

“Nuestro mejor momento fue la pretemporada. Después la Liga es mucho más exigente, muy diferente, y no pudimos mantener ese rendimiento”, reconoció.

UNION.jpg Prensa Unión Básquet

En ese sentido, Basabe también apuntó a la adaptación de algunos refuerzos: “Tuvimos varios extranjeros debutantes y eso se siente. Es una liga difícil y el primer año cuesta”.

Lesiones y golpes inesperados en Unión

Uno de los factores determinantes fue la seguidilla de problemas físicos dentro del plantel.

“Tuvimos muchas lesiones, y de jugadores importantes. Eso nos fue cambiando todo el tiempo el equipo”, detalló.

Entre los casos más sensibles, mencionó las bajas de referentes como Ignacio Alessio, Marcos y Damián, este último afectado por un problema cardíaco.

“No eran jugadores de rotación, eran piezas clave. Eso lo terminás pagando en una liga tan pareja”, agregó.

El impacto de lo personal

Basabe también abrió una ventana poco habitual y habló de cómo lo extradeportivo influyó en el rendimiento.

“Tuve problemas personales con mi hijo en plena temporada, me perdí entrenamientos y un partido. Son cosas que te afectan la cabeza”, contó.

Y amplió: “No solo me pasó a mí, fueron varias situaciones dentro del grupo. Eso hace que por momentos no estés enfocado al cien por ciento”.

Un equipo que competía, pero no cerraba

Pese a las dificultades, Unión mostró pasajes de buen nivel y logró victorias ante rivales importantes. “Le ganamos a equipos de arriba, pero nos faltó cerrar los partidos. Competíamos tres cuartos y en el último nos quedábamos sin piernas”, analizó.

La rotación corta y el desgaste físico terminaron siendo determinantes en los cierres.

Balance personal y futuro abierto

En lo individual, Basabe consideró que tuvo una buena temporada, aunque condicionada por el contexto colectivo. “Creo que fue un buen año en lo personal, pero queda opacado por no haber cumplido los objetivos como equipo”, señaló.

A la hora de pensar en lo que viene, dejó la puerta abierta: “Estoy muy cómodo en el club y en la ciudad. Vamos a ver qué pasa, pero Unión es una opción”.

Unión, un club en crecimiento

Más allá de las dificultades, el jugador destacó la evolución institucional del básquet tatengue. “Unión viene creciendo, apuntando a dar un salto de calidad. Este año no salió, pero el camino es ese”, afirmó.

LEER MÁS: La Liga Nacional entra en zona caliente: definidos los cruces de Reclasificación

Y cerró con una mirada optimista: “Mantener la categoría en una liga tan competitiva es muy importante. No era el objetivo inicial, pero lo terminamos logrando”.

Con autocrítica, sinceridad y una mirada integral, Emiliano Basabe resumió una temporada atravesada por altibajos, pero que dejó un objetivo cumplido: Unión seguirá en la elite del básquet nacional.