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El invicto que Colón buscará extender frente a Godoy Cruz

Colón recibirá el domingo a Godoy Cruz buscando un triunfo para seguir arriba y además extender su invicto en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 12:40hs
Colón suma siete partidos sin perder como local.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón suma siete partidos sin perder como local.

Los números indican que Colón está entre los tres equipos que mayor efectividad alcanzaron jugando como local. Iguala a Deportivo Morón con un 86,6% y está solo por debajo de Gimnasia de Jujuy que tiene un 100% de eficacia.

Colón y la racha positiva en condición de local

Por lo cual, este domingo cuando reciba a Godoy Cruz, el elenco sabalero intentará subir esa eficacia, con una victoria que le permita mantenerse arriba y recuperar el liderazgo.

La realidad indica que el elenco dirigido por Ezequiel Medrán disputó en este Torneo, cinco partidos como local, obteniendo cuatro victorias y un empate.

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Los triunfos fueron ante Deportivo Madryn por 2-1, 1-0 contra Acassuso, 3-0 frente a San Miguel y el último fue 1-0 ante Racing de Córdoba. Y el empate 1-1 con Ferro.

Pero a esa racha, hay que sumarle dos partidos del Torneo de la Primera Nacional 2025, que fueron el empate 0-0 ante Deportivo Morón y la victoria 1-0 contra Defensores Unidos. Así las cosas, el Sabalero suma siete partidos invicto en el Brigadier López,

Colón invicto Godoy Cruz
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