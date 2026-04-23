El invicto que Colón buscará extender frente a Godoy Cruz

Colón recibirá el domingo a Godoy Cruz buscando un triunfo para seguir arriba y además extender su invicto en el Brigadier López

Los números indican que Colón está entre los tres equipos que mayor efectividad alcanzaron jugando como local. Iguala a Deportivo Morón con un 86,6% y está solo por debajo de Gimnasia de Jujuy que tiene un 100% de eficacia.

Por lo cual, este domingo cuando reciba a Godoy Cruz, el elenco sabalero intentará subir esa eficacia , con una victoria que le permita mantenerse arriba y recuperar el liderazgo.

La realidad indica que el elenco dirigido por Ezequiel Medrán disputó en este Torneo, cinco partidos como local, obteniendo cuatro victorias y un empate.

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Los triunfos fueron ante Deportivo Madryn por 2-1, 1-0 contra Acassuso, 3-0 frente a San Miguel y el último fue 1-0 ante Racing de Córdoba. Y el empate 1-1 con Ferro.

Pero a esa racha, hay que sumarle dos partidos del Torneo de la Primera Nacional 2025, que fueron el empate 0-0 ante Deportivo Morón y la victoria 1-0 contra Defensores Unidos. Así las cosas, el Sabalero suma siete partidos invicto en el Brigadier López,