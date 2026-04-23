Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Unión se quedó con el clásico por 3-1 en el 15 de Abril y lo celebró con una chicana viral. Colón no tardó en responder y el folclore santafesino volvió a decir presente.

Unión se impuso por 3-1 ante Colón en una nueva edición del Clásico Santafesino de Reserva, disputado en el estadio 15 de Abril. El partido arrancó favorable para el Sabalero con el gol de Laureano Páez, pero el Tate reaccionó y lo dio vuelta con un doblete de Nazareno Fazzi y otro tanto de Ricardo Solbes.

El resultado, más allá de lo deportivo, fue el disparador de un nuevo cruce entre ambos clubes… esta vez fuera de la cancha.

La chicana de Unión

Tras el pitazo final, Unión compartió en sus redes sociales un video del festejo en el mismo campo de juego del 15 de Abril con una frase que no pasó desapercibida: “Suena la más maravillosa música”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2047055188725309828&partner=&hide_thread=false Suena la más maravillosa música pic.twitter.com/iG9ax1aeyy — Club Atlético Unión (@clubaunion) April 22, 2026

En las imágenes se ve a los jugadores cantando una clásica canción de cancha, con referencias directas al historial entre ambos y una mención al “89” como bandera de la paternidad rojiblanca en los clásicos. La publicación rápidamente se viralizó entre hinchas y encendió la respuesta rival.

La respuesta de Colón

Colón no se quedó callado. Horas después, contestó con otra publicación cargada de ironía: una imagen de la portada de Olé recordando el título de 2021, otra de Facundo Farías besando la Copa de la Liga Profesional y una frase punzante: “Che, está bueno de verdad el filtro”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2047110943071486379&partner=&hide_thread=false Che, está bueno de verdad el filtro pic.twitter.com/omZuwUs9Qh — Club Atlético Colón (@ColonOficial) April 23, 2026

El mensaje apuntó a relativizar la chicana tatengue, poniendo sobre la mesa el logro más importante en la historia reciente sabalera.

Un ida y vuelta que ya es costumbre

El cruce no es aislado. En los últimos tiempos, ambos clubes vienen protagonizando intercambios picantes en redes sociales que alimentan el folclore del fútbol santafesino.

LEER MÁS: Trionfini, audaz en Unión tras ganar el clásico de reserva: "El equipo lo buscó siempre"

Días atrás, para el aniversario de Unión, Colón había saludado a las 4:06 de la mañana, en clara alusión al 4 de junio, fecha en la que logró su histórica consagración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2044311332938276943&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Colón saluda al @clubaunion en su aniversario. — Club Atlético Colón (@ColonOficial) April 15, 2026

La respuesta tatengue también tuvo doble intención: al final del día agradeció los saludos "el Club Unión agradece todos los saludos recibidos por nuestro aniversario: muchas gracias a toda la comunidad Tatengue, a la Conmebol, AFA, clubes de la Liga Profesional de Fútbol y hasta de la B Nacional", en referencia a la categoría en la que milita actualmente el Sabalero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2044557199439958093&partner=&hide_thread=false El Club Unión agradece todos los saludos recibidos por nuestro aniversario: muchas gracias a toda la comunidad Tatengue, a la Conmebol, AFA, clubes de la Liga Profesional de Fútbol y hasta de la B Nacional ♥#Unión119 — Club Atlético Unión (@clubaunion) April 15, 2026

Más allá de las chicanas, el clásico se sigue jugando en todos lados. En la cancha, en las tribunas y ahora también en las redes, donde Unión y Colón mantienen viva una rivalidad que no da tregua y suma capítulos cada semana.