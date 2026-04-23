Uno Santa Fe | Ovación | Clásico

Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Unión se quedó con el clásico por 3-1 en el 15 de Abril y lo celebró con una chicana viral. Colón no tardó en responder y el folclore santafesino volvió a decir presente.

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 08:38hs
Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Unión se impuso por 3-1 ante Colón en una nueva edición del Clásico Santafesino de Reserva, disputado en el estadio 15 de Abril. El partido arrancó favorable para el Sabalero con el gol de Laureano Páez, pero el Tate reaccionó y lo dio vuelta con un doblete de Nazareno Fazzi y otro tanto de Ricardo Solbes.

LEER MÁS: Roldán sigue apartado y con final anunciado en Unión

El resultado, más allá de lo deportivo, fue el disparador de un nuevo cruce entre ambos clubes… esta vez fuera de la cancha.

La chicana de Unión

Tras el pitazo final, Unión compartió en sus redes sociales un video del festejo en el mismo campo de juego del 15 de Abril con una frase que no pasó desapercibida: “Suena la más maravillosa música”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2047055188725309828&partner=&hide_thread=false

En las imágenes se ve a los jugadores cantando una clásica canción de cancha, con referencias directas al historial entre ambos y una mención al “89” como bandera de la paternidad rojiblanca en los clásicos. La publicación rápidamente se viralizó entre hinchas y encendió la respuesta rival.

La respuesta de Colón

Colón no se quedó callado. Horas después, contestó con otra publicación cargada de ironía: una imagen de la portada de Olé recordando el título de 2021, otra de Facundo Farías besando la Copa de la Liga Profesional y una frase punzante: “Che, está bueno de verdad el filtro”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2047110943071486379&partner=&hide_thread=false

El mensaje apuntó a relativizar la chicana tatengue, poniendo sobre la mesa el logro más importante en la historia reciente sabalera.

Un ida y vuelta que ya es costumbre

El cruce no es aislado. En los últimos tiempos, ambos clubes vienen protagonizando intercambios picantes en redes sociales que alimentan el folclore del fútbol santafesino.

LEER MÁS: Trionfini, audaz en Unión tras ganar el clásico de reserva: "El equipo lo buscó siempre"

Días atrás, para el aniversario de Unión, Colón había saludado a las 4:06 de la mañana, en clara alusión al 4 de junio, fecha en la que logró su histórica consagración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2044311332938276943&partner=&hide_thread=false

La respuesta tatengue también tuvo doble intención: al final del día agradeció los saludos "el Club Unión agradece todos los saludos recibidos por nuestro aniversario: muchas gracias a toda la comunidad Tatengue, a la Conmebol, AFA, clubes de la Liga Profesional de Fútbol y hasta de la B Nacional", en referencia a la categoría en la que milita actualmente el Sabalero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2044557199439958093&partner=&hide_thread=false

Más allá de las chicanas, el clásico se sigue jugando en todos lados. En la cancha, en las tribunas y ahora también en las redes, donde Unión y Colón mantienen viva una rivalidad que no da tregua y suma capítulos cada semana.

Clásico Unión Colón
Noticias relacionadas
polemica mundial: proponen que italia reemplace a iran en el mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

basabe, entre la autocritica y el alivio: el objetivo cambio y terminamos peleando por mantener la categoria

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: "El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría"

Denise Garetto en plena acción rumbo al primer lugar del podio en la Copa Nacional de Clubes.

Denise Garetto y su gran presente en el atletismo

Alejandro Molinas sufrió una dura lesión ante Capibaras y se pierde el resto de la temporada.

Peñarol sufrirá una baja importante para lo que queda del Súper Rugby Américas

Lo último

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Último Momento
Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Tras las amenazas, la Universidad Católica de Santa Fe pidió no minimizar estos hechos y reforzar el rol de las familias

Tras las amenazas, la Universidad Católica de Santa Fe pidió "no minimizar estos hechos y reforzar el rol de las familias"

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: "El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría"

Ovación
Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: "El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría"

Denise Garetto y su gran presente en el atletismo

Denise Garetto y su gran presente en el atletismo

Jornada movida y en dos frentes para los equipos de la Liga Santafesina

Jornada movida y en dos frentes para los equipos de la Liga Santafesina

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo