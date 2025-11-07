El Instituto IES lleva 43 años formando profesionales y apostando al crecimiento

Con 43 años de trayectoria en la formación educativa, el Instituto IES continúa consolidándose como una institución referente en la región.

A lo largo de las décadas, su propuesta académica fue creciendo, adaptándose al nuevo contexto digital, ofreciendo cada vez más tecnicaturas y cursos de formación complementaria a distancia, y actualizando sus contenidos según las nuevas demandas del mundo profesional, para brindar a los estudiantes herramientas reales y actuales para su desarrollo laboral.

Actualmente ofrece siete carreras presenciales y una amplia propuesta virtual, en el marco de convenios con reconocidas instituciones. En la sede Santa Fe se desarrolla, de manera presencial, el convenio con la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), mientras que las propuestas a distancia se dictan en articulación con UMSA, ESBA y CAECE. Además, el instituto abarca los niveles primario, secundario y terciario, promoviendo así una formación integral y accesible para toda la comunidad.

Entre las opciones académicas más destacadas se encuentra la Tecnicatura Superior en Analista en Relaciones Públicas, que brinda una sólida formación en comunicación, identidad corporativa y gestión de redes sociales. En un contexto donde la imagen, la estrategia digital y el marketing son esenciales, se presenta como una oportunidad para quienes buscan trabajar de forma independiente, crear su propio emprendimiento o incorporarse a agencias de comunicación y marketing.

En plena era digital, donde la información circula a gran velocidad y la reputación se construye en línea, estudiar Relaciones Públicas representa una ventaja competitiva. Ofrece herramientas clave para gestionar la comunicación en entornos digitales, planificar estrategias efectivas y conectar marcas con sus públicos de manera auténtica.

La oferta académica del IES abarca además otras áreas de gran proyección laboral: Diseño y Producción de Indumentaria, que combina creatividad, técnica y gestión para desarrollar proyectos textiles innovadores; Administración de Empresas, orientada a la gestión integral y el liderazgo organizacional; Diseño Digital, enfocada en la creación de contenidos visuales, animación y entornos interactivos; Desarrollo de Software, que forma profesionales capaces de crear e implementar soluciones tecnológicas; Diseño Gráfico, centrado en la comunicación visual y la identidad de marca; y Periodismo Integral y Deportivo, que prepara a los estudiantes para desempeñarse en medios tradicionales y digitales con una mirada crítica y profesional.

Cada propuesta combina teoría y práctica, garantizando una formación actual, dinámica y alineada con las exigencias del mercado. En esa línea, el instituto continúa impulsando nuevos proyectos, como la creación de un moderno centro de cómputos, pensado para acompañar a las carreras vinculadas al diseño digital, la comunicación y las nuevas tecnologías.

Si te gustaría conocer más sobre la institución, te invitamos a participar de la próxima edición de la IES Week, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre en la Estación Belgrano Santa Fe. Durante esta semana se presentarán los trabajos realizados por los alumnos a lo largo del año, poniendo en valor la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo.

Como parte de estas actividades, el día 26 de noviembre se llevará a cabo el desfile institucional, con la temática de esta edición titulada “Cambalache”, donde los tres años de Diseño y Producción de Indumentaria presentarán sus colecciones.

Estas jornadas se han convertido en un espacio donde la comunidad puede conocer de cerca el talento, la dedicación y la pasión que distinguen a estudiantes y docentes.

Próximamente se abrirán las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, y quienes deseen obtener más información podrán hacerlo a través de la página web oficial o comunicándose por los diferentes medios de contacto.

IES Santa Fe

43 años formando futuro

Dirección: Tucumán 2721 – Santa Fe

Página web: www.iessantafe.edu.ar