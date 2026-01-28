Uno Santa Fe | Negocios | Mendoza

Enoturismo de verano en Mendoza: experiencias que amplían la forma de vivir el vino

Entre viñedos, fuego lento y arte, el enoturismo mendocino se reinventa en verano con experiencias que combinan degustaciones, tapeos, asado y encuentros culturales.

28 de enero 2026 · 07:31hs
Enoturismo de verano en Mendoza: experiencias que amplían la forma de vivir el vino

En Agrelo y Gualtallary, Huarpe Riglos Family Wines propone una manera distinta de descubrir el vino: más sensorial, más relajada y profundamente ligada al paisaje.

Mendoza, 28 de enero. El verano cambia el pulso del enoturismo en Mendoza. Las bodegas se recorren sin apuro, el paisaje gana protagonismo y la experiencia se amplía mucho más allá de la copa. En esta temporada, la degustación tradicional convive con propuestas que integran gastronomía, cultura y terroir, invitando a entender el vino como una forma de vivir el lugar.

Lejos de un enfoque uniforme, el mapa enoturístico mendocino se vuelve diverso y personal. Hay proyectos que profundizan su relación con la tierra, otros que suman capas culturales y algunos que exploran prácticas específicas. En ese cruce de miradas, el verano funciona como escenario ideal para descubrir nuevas maneras de acercarse al vino.

TAPEO - FINCA LAS DIVAS

Huarpe Riglos Family Wines propone una experiencia distinta dentro de ese universo. Sus vinos, elaborados en Agrelo y Gualtallary, combinan ambos terroirs con una mirada cultural que transforma el recorrido en algo más que una simple degustación.

El componente artístico aparece como una sorpresa. En el predio se exhibe un fragmento original del Muro de Berlín, intervenido por artistas argentinos, una pieza perteneciente a la Colección Pampa que, junto con otras obras de arte moderno y contemporáneo de la colección, puede visitarse en el lugar.

A su vez, la bodega es uno de los principales productores de vino kosher del país. Sus etiquetas están certificadas bajo los más altos estándares internacionales y elaboradas siguiendo estrictos protocolos. La experiencia kosher permite conocer el proceso desde adentro, entender qué lo diferencia del vino convencional y cerrar el recorrido con una degustación guiada.

La propuesta se completa con distintas formas de disfrutar el vino entre viñedos, pensadas para acompañar el ritmo del verano. Desde la degustación clásica, ideal para una primera aproximación, hasta una degustación premium ideal para los amantes del vino. Como una opción más descontracturada, con la degustación al paso se pueden disfrutar tres etiquetas destacadas del día, acompañadas de snacks nacionales.

VINOS Y TAPAS

Vinos y Tapas y un nuevo espacio integrado al paisaje

Durante el recorrido se puede disfrutar de este atractivo gastronómico que combina la visita con empanadas caseras, quesos y embutidos, maridado con vinos Huarpe Riglos. En Gualtallary, Finca Las Divas by Huarpe Riglos suma un nuevo espacio pensado para celebrar encuentros especiales en un entorno donde el vino y el terroir dialogan de manera natural.

Rodeado de viñedos a 1.350 m.s.n.m. y con vistas abiertas a la cordillera, el nuevo salón propone una elegancia simple, con el vino como protagonista y el tiempo como aliado. Diseñado para bodas íntimas, celebraciones privadas, eventos corporativos y encuentros sociales, tiene jardines integrados al paisaje.

Finca Las Divas – ubicada en Ruta 89, km 13, en Tupungato- sus puertas todos los viernes, sábados y domingos, desde el mediodía, con un menú para grupos a partir de 5 personas. El asado entre viñedos propone un plan sin apuro: recepción, empanadas, carnes a las brasas y guarniciones

Mendoza vino
Noticias relacionadas
dia de la chopera: todo sobre esta efemeride santafesina unica en el mundo

Día de la Chopera: todo sobre esta efeméride santafesina única en el mundo

Lo último

El bono de los $70.000 para jubilados ya es una moneda: la inflación se comió más de la mitad de su valor

El bono de los $70.000 para jubilados ya es una moneda: la inflación se comió más de la mitad de su valor

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Último Momento
El bono de los $70.000 para jubilados ya es una moneda: la inflación se comió más de la mitad de su valor

El bono de los $70.000 para jubilados ya es una moneda: la inflación se comió más de la mitad de su valor

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Ola de calor y consumo eléctrico: el pico de demanda en Santa Fe ya no es nocturno

Ola de calor y consumo eléctrico: el pico de demanda en Santa Fe ya no es nocturno

Ovación
Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Comienzan las actividades oficiales de los nadadores del Maratón

Comienzan las actividades oficiales de los nadadores del Maratón

Chapu Cantero peleará por el título Fedelatín supergallo AMB en Buenos Aires

Chapu Cantero peleará por el título Fedelatín supergallo AMB en Buenos Aires

Destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente en la Maratón Santa Fe-Coronda

Destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente en la Maratón Santa Fe-Coronda

Punta del Este será escenario de una maratón de aguas abiertas

Punta del Este será escenario de una maratón de aguas abiertas

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único