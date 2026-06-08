La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 8 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 8 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 7:30 a 9:30:
- Mitre. Dorrego, Quintana y Luciano Torrent
Reemplazo de postes
- Misiones, Carrasco, Pandolfo y Chaco
Reemplazo de Postes
• 8 a 12:
- Aristóbulo del Valle, 9 de julio, Pasaje Parpal y Hernandarias
Mantenimiento
- Boneo, Padre Genesio, Gaboto y Santiago de Chile
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 11:30: Marcial Candioti, Ayacucho, Padre Genesio y Mitre
Reemplazo de Postes
•11:30 a 12:30: Rivadavia, Matheu, 9 de julio y Larrea
Despeje de Electroductos
SANTO TOMÉ
• 7:30 a 9:30: Mosconi, 4 de enero, Balcarce y Alberdi
Reemplazo de Poste
•12 a 14: Colectora Sur AU Santa Fe-Rosario, Camino Viejo, Los Cedros y Los Lapachos
Despeje de Electroductos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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