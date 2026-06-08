Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 8 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este lunes 8 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30:

- Mitre. Dorrego, Quintana y Luciano Torrent

Reemplazo de postes

- Misiones, Carrasco, Pandolfo y Chaco

Reemplazo de Postes

• 8 a 12:

- Aristóbulo del Valle, 9 de julio, Pasaje Parpal y Hernandarias

Mantenimiento

- Boneo, Padre Genesio, Gaboto y Santiago de Chile

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30: Marcial Candioti, Ayacucho, Padre Genesio y Mitre

Reemplazo de Postes

•11:30 a 12:30: Rivadavia, Matheu, 9 de julio y Larrea

Despeje de Electroductos

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: Mosconi, 4 de enero, Balcarce y Alberdi

Reemplazo de Poste

•12 a 14: Colectora Sur AU Santa Fe-Rosario, Camino Viejo, Los Cedros y Los Lapachos

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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