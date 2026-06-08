Uno Santa Fe | inflación

Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %

El Indec difundirá el dato oficial de inflación el próximo 11 de junio. Las proyecciones privadas ubican el IPC de mayo entre el 2,1 % y el 2,4 %

8 de junio 2026 · 07:24hs
Analistas estiman que el índice interanual de inflación cerrará 2026 en torno al 30

Analistas estiman que el índice interanual de inflación cerrará 2026 en torno al 30,5%.

El próximo jueves 11 de junio el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo. De acuerdo con las estimaciones privadas, la inflación habría mostrado una nueva desaceleración respecto de abril y se ubicaría en un rango de entre 2,1 % y 2,4 %.

De confirmarse esas proyecciones, el índice marcaría la segunda baja consecutiva luego del 2,6 % registrado en abril, aunque todavía se mantendría por encima del umbral del 2 % mensual.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones de consultoras y bancos privados, proyectó para mayo una inflación de 2,3 %. Además, prevé que el índice interanual cierre 2026 en torno al 30,5 %.

Entre las consultoras privadas, Equilibra estimó que la inflación alcanzó el 2,3 %, con mayores subas en equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0 %) y restaurantes y hoteles (2,9 %). Según sus cálculos, la variación interanual habría llegado al 33,4 %.

El economista senior de la firma, Gonzalo Carrera, sostuvo que “para mayo captamos una baja en la inflación, ayudada por una mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa”, aunque advirtió que “la inflación subyacente se aceleró a 2,5 %”.

Por su parte, EcoGo Consultores calculó una inflación general de 2,4 % en mayo y una suba de 2,7 % en alimentos y bebidas. La consultora explicó que durante el mes “convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados por el arrastre de meses previos, como salud y educación”.

La Fundación Libertad y Progreso, en tanto, estimó que el IPC cerró mayo en 2,1 %. Con ese resultado, proyectó una inflación acumulada de 14,7 % en los primeros cinco meses del año y una variación interanual de 33,2 %, “un leve ascenso respecto del mes pasado”.

El ancla cambiaria

Desde la entidad atribuyeron la desaceleración a que “el shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la magnitud esperada y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria continuaron moderando el resto de los precios”.

No obstante, advirtieron que “la gran novedad fue la aceleración en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas”, que habría aumentado 3,3 % en mayo y aportado 0,8 puntos porcentuales al índice general. También registraron incidencias relevantes medicina y transporte, con 0,3 puntos porcentuales cada uno. Vivienda fue el único rubro con caída mensual, al retroceder 1,2 %.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires arrojó una inflación mensual de 2,2 % en mayo, el nivel más bajo desde octubre del año pasado. De esta manera, estimó que la variación interanual del IPC se ubicó en 33,3 %.

Según el informe, los rubros que más aumentaron fueron salud y alimentos y bebidas, este último con una suba de 2,7 %, “acelerándose significativamente respecto de abril, aunque con una marcada heterogeneidad entre sus componentes”.

• LEER MÁS: Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1%

inflación IPC indec precios

Lo último

El traumático antecedente entre la Selección argentina e Islandia

El traumático antecedente entre la Selección argentina e Islandia

Incendio en SanCor de Sunchales: el fuego afectó áreas clave de la planta y hubo riesgo de propagación

Incendio en SanCor de Sunchales: el fuego afectó áreas clave de la planta y hubo riesgo de propagación

El US Open anunció el regreso de Roger Federer: será parte de una exhibición junto a otras leyendas

El US Open anunció el regreso de Roger Federer: será parte de una exhibición junto a otras leyendas

Último Momento
El traumático antecedente entre la Selección argentina e Islandia

El traumático antecedente entre la Selección argentina e Islandia

Incendio en SanCor de Sunchales: el fuego afectó áreas clave de la planta y hubo riesgo de propagación

Incendio en SanCor de Sunchales: el fuego afectó áreas clave de la planta y hubo riesgo de propagación

El US Open anunció el regreso de Roger Federer: será parte de una exhibición junto a otras leyendas

El US Open anunció el regreso de Roger Federer: será parte de una exhibición junto a otras leyendas

Juan Manuel Cerúndolo dio otro salto y alcanzó el mejor ranking de su carrera tras Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo dio otro salto y alcanzó el mejor ranking de su carrera tras Roland Garros

Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Ovación
Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Varios nadadores de Unión fueron convocados a la selección nacional

Varios nadadores de Unión fueron convocados a la selección nacional

Santa Fe Rugby dio la sorpresa al vencer a Banco Provincial en el Dos Orillas

Santa Fe Rugby dio la sorpresa al vencer a Banco Provincial en el Dos Orillas

El Centro de Tiro Deportivo comienza a tomar forma en Recreo

El Centro de Tiro Deportivo comienza a tomar forma en Recreo

Concluyó la fase regular en el Súper Rugby Américas, y ahora se viene lo mejor

Concluyó la fase regular en el Súper Rugby Américas, y ahora se viene lo mejor

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco