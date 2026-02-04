Entrenar en verano: claves para cuidarse del calor

Uno Santa Fe | Negocios | calor

4 de febrero 2026 · 00:44hs
Durante el verano, los espacios al aire libre vuelven a poblarse de corredores, ciclistas y grupos que eligen entrenar en plazas o parques. El movimiento es una postal habitual de la temporada, impulsada por días más largos y agendas que, al menos en apariencia, ofrecen mayor flexibilidad. Sin embargo, las altas temperaturas modifican la forma en que el cuerpo responde al esfuerzo físico, y es ahí donde ciertas decisiones cotidianas pueden marcar la diferencia entre una práctica saludable y un riesgo evitable.

Cuando el cuerpo trabaja de más sin que lo notemos

A diferencia de otras épocas del año, el verano impone condiciones que no siempre se perciben como un riesgo inmediato, pero su efecto es progresivo. A medida que aumentan la temperatura y la humedad, el cuerpo pierde eficiencia para disipar el calor y pueden verse alteradas la percepción del cansancio, la hidratación y la capacidad de recuperación. En ese contexto, entrenar sin ajustes puede transformar una actividad saludable en una experiencia poco segura.

Durante el ejercicio, la temperatura interna sube como parte de un proceso normal. Cuando el ambiente es caluroso, algo frecuente en jornadas con alta humedad o exposición directa al sol el sistema cardiovascular debe realizar más esfuerzo para regular la temperatura corporal, aumentando la sudoración y el flujo sanguíneo hacia la piel.

Este sobreesfuerzo no siempre se manifiesta de manera evidente. La sensación de fatiga puede aparecer más tarde de lo habitual, mientras que la deshidratación avanza incluso antes de que surja la sed. Mareos, dolor de cabeza o calambres suelen interpretarse como molestias menores, cuando en realidad son señales tempranas que no conviene ignorar.

Claves para entrenar de forma segura durante el verano

Elegir el momento adecuado

Uno de los ajustes más simples —y a la vez más efectivos— tiene que ver con el horario. Las primeras horas de la mañana y el final de la tarde concentran condiciones más benignas para la actividad física, con temperaturas moderadas y menor radiación solar. Aun así, no se trata solo de evitar el sol directo, sino de considerar la acumulación de calor a lo largo del día.

Entrenar al mediodía o en las primeras horas de la tarde implica exponer al cuerpo a un estrés térmico adicional que no aporta beneficios reales. En verano, rendir más no depende de entrenar más fuerte, sino de entrenar con criterio, entendiendo que el entorno forma parte del esfuerzo.

Hidratarse correctamente

La hidratación no debería pensarse como una respuesta a la sed, sino como una conducta anticipada. Beber agua antes, durante y después del ejercicio ayuda a compensar la pérdida de líquidos que se produce incluso en sesiones de intensidad moderada. En entrenamientos prolongados o de alta exigencia, la reposición de sales minerales también cumple un rol importante. Por eso, incorporá bebidas isotónicas (las comerciales o preparaciones caseras con una pizca de sal y jugo natural de frutas como limón, naranja o pomelo). También podés complementar con frutas ricas en agua y minerales —melón, sandía o banana— especialmente después del ejercicio.

Un error frecuente es reducir el consumo de líquidos para evitar molestias digestivas durante la actividad. En realidad, pequeñas tomas regulares resultan más efectivas que grandes cantidades ingeridas de una sola vez. El color de la orina, la sensación de sequedad en la boca o el cansancio excesivo indicandeshidratación.

Vestirse pensando en la ventilación

El tipo de indumentaria puede facilitar o entorpecer la regulación térmica. Telas livianas, transpirables y de colores claros facilitan la evaporación del sudor y reducen la absorción del calor ambiental. En cambio, prendas ajustadas o confeccionadas con materiales poco permeables (sintéticas) tienden a elevar la temperatura corporal.

El calzado también merece atención. En superficies calientes, una ventilación adecuada ayuda a prevenir ampollas y sobrecalentamiento, especialmente en actividades de impacto como el running. Detalles que parecen menores terminan influyendo en la comodidad y la seguridad del entrenamiento.

Escuchar al cuerpo cuando pide una pausa

El verano exige una lectura más atenta de las señales corporales. Si aparecen síntomas como náuseas, debilidad o confusión, detenete y descansá en un lugar fresco.No es una muestra de falta de constancia o debilidad, sino una decisión responsable.

La adaptación progresiva resulta clave, sobre todo para quienes retoman la actividad física después de un período de inactividad. El cuerpo necesita tiempo para ajustarse a las nuevas demandas térmicas, y forzar ese proceso suele derivar en lesiones o episodios evitables.

Control médico y prevención integral

El inicio del año suele funcionar como un punto de inflexión para revisar rutinas de salud. Chequeos médicos básicos permiten conocer el estado general y detectar condiciones que podrían requerir ajustes en la intensidad o el tipo de ejercicio. En ese marco, muchas personas también aprovechan para repensar su organización cotidiana y, entre otros aspectos, evaluar opciones vinculadas al cuidado integral, como cotizar prepaga, sin que eso desplace el foco principal que sigue siendo la prevención.

El entrenamiento seguro no se limita al momento del ejercicio. Dormir bien, alimentarse de manera adecuada y respetar los tiempos de recuperación forman parte de una misma lógica de autocuidado que cobra especial relevancia en verano.

El calor no es un obstáculo, pero sí una variable

La actividad física durante los meses más calurosos no solo es posible, sino que puede resultar especialmente gratificante si se la aborda con información y flexibilidad. Ajustar horarios, intensidades y expectativas no implica renunciar al movimiento, sino integrarlo de forma más inteligente a las condiciones del entorno.

A medida que las temperaturas suben, el desafío no pasa por sostener exactamente la misma rutina que en invierno, sino por entender que el cuerpo dialoga con el clima. Reconocer ese intercambio, y actuar en consecuencia, permite que el ejercicio siga siendo una herramienta de bienestar, incluso cuando el termómetro marca valores elevados.

