Fiesta de la Chopera 2026: abrieron las inscripciones para participar de la máxima expresión cultural cervecera del mundo

Sé parte del evento que premia a las choperas argentinas y que será los días 17 y 18 de enero en la Estación Belgrano con entrada libre y gratuita. Ya podés ingresar al sitio web oficial y anotarte sin costo para participar de la expo y el concurso.

La Fiesta de la Chopera 2026 está cada vez más cerca: el gran festival que rinde homenaje a este tradicional artefacto hogareño testigo de encuentros y expresión máxima de cultura cervecera del mundo será los días 17 y 18 de enero en la Estación Belgrano con entrada libre y gratuita.

La Fiesta de la Chopera premia en Santa Fe, a través de la exposición y concurso con jurados, a las choperas a hielo más originales e ingeniosas que son parte del acervo familiar. El evento busca preservar y promover esta tradición cervecera, el encuentro y el consumo responsable en torno a este artefacto hogareño. Ya están abiertas las inscripciones para participar de la decimotercera edición del evento.

Para inscribirse, el o la propietaria de la chopera deberá ingresar a www.fiestadelachopera.com.ar y completar un formulario con datos como nombre y apellido, correo electrónico, número de celular, ciudad de residencia y nombre de fantasía de la chopera. Al inscribirse, a cada participante se le otorgará un vale por un barril de 15 litros de Cerveza Santa Fe, un gorro piluso y una remera exclusiva, mientras que el o la ganadora se llevará una chopera.

Fiesta de la Chopera 2026: Celebrar la santafesinidad

“Siempre decimos que la Fiesta de la Chopera es una gran reunión de líderes positivos que disfrutamos todos los santafesinos”, compartió Gabriel Andruszczyszyn, creador del evento. Esta propuesta, que nació al lado de un barril y una chopera con los cerveceros va narrando su historia: en 2013 comenzó con una expo de choperas hogareñas y desde 2014 se convirtió en un festival que año tras año se consolida con shows musicales y humorísticos masivos con la presencia de destacadas personalidades del espectáculo.

El logo elegido para la 13ª edición está cargado de símbolos que homenajean a la capital provincial: una representación de la laguna Setúbal intervenida con cerveza y la incorporación de la flamante bandera local, presentada durante las celebraciones por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe. “Santa Fe es la ciudad con más choperas por habitante del país: se estima que hay una cada 340 personas.

Desde que nació el festival, hace 12 ediciones, ya pasaron más de 2.000 choperas, lo que demuestra que forman parte del patrimonio cultural material de todos los santafesinos”, aseguró el creador. Desde 2021, por Ordenanza N* 12.859 del Concejo Municipal, la chopera tiene su propio día de celebración cada 22 de enero en homenaje al natalicio de Enrique Andruszczyszyn, pionero en el rubro de choperas y venta de barriles en Santa Fe desde 1962.