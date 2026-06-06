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Santa Fe: anuncian lluvias para el domingo y un descenso gradual de la temperatura

Tras un sábado húmedo y con cielo cubierto, el pronóstico anticipa lluvias de diversa intensidad durante gran parte del domingo

6 de junio 2026 · 08:44hs
Santa Fe: anuncian lluvias para el domingo y un descenso gradual de la temperatura

José Busiemi

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, húmeda, y una temperatura de 17.2º a las 8.30 de la mañana y una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien al igual que los días anteriores se mantiene la acción del sistema de alta presión, debería observarse una leve pérdida de estabilidad debido a la configuración de las masas de aire y con ello permitir el ingreso lento y gradual del sistema frío, por lo cual durante la tarde/noche o la noche de hoy sábado y primeras horas del lunes, se podrían observar lluvias de diversas intensidades, sobre todo durante gran parte del día domingo. Respecto de las temperaturas, se espera que los registros térmicos comiencen a descender lenta y gradualmente a partir de mañana, no obstante ello no debería ser un descenso excesivamente importante.

Domingo con cielo cubierto a parcialmente cubierto con condiciones relativamente estables a levemente inestables con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas de 15°, descenso de las máximas, 19°, y baja amplitud térmica. Vientos leves predominando del sector sur/sureste, rotando al este/sureste por momentos.

En tanto para el lunes se espera cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse lenta y gradualmente durante el día con condiciones relativamente estables a estables y posibles lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas en suave descenso y baja amplitud térmica: mínima 13° y máxima 17°. Vientos leves a moderados del sector oeste/suroeste, rotando al sur/suroeste.

Por último, martes con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con tendencia lenta y gradual despejarse. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio y baja amplitud térmica: mínima 12° y máxima 16°. Vientos leves a moderados del sector sur/suroeste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe lluvias Temperaturas
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