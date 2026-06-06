La historia de una localidad santafesina de 2.100 habitantes que llegó a la final del concurso de pueblos más lindos de la ONU

La comuna del departamento Castellanos avanzó al tramo final del programa Best Tourism Villages de Naciones Unidas, que este año tendrá sede en Argentina y definirá su ganador en diciembre

Zenón Pereyra es una localidad de 2.100 habitantes en el departamento Castellanos que, después de más de una década apostando al turismo rural, llegó a la instancia final del programa Best Tourism Villages de la Organización de las Naciones Unidas y hoy compite por ser elegida el pueblo más lindo del mundo. Su presidenta comunal, Verónica Gallo , destacó que la nominación no es casual: "Es un reconocimiento de muchos años de trabajo". Según explicó, la localidad lleva 12 años construyendo una identidad turística que en sus inicios generaba escepticismo. "Cuando hablábamos de turismo a Zenón Pereyra, la gente lo veía muy loco", recordó en el programa Mañana UNO.

Es el tercer año consecutivo en que el municipio se postula al programa Best Tourism Villages, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial del Turismo. En las dos ediciones anteriores, la Comisión evaluadora devolvió observaciones sobre aspectos a mejorar en infraestructura y cultura , mejoras que la comunidad fue incorporando. Este año, con el respaldo de la Secretaría de Turismo de la provincia y el trabajo del equipo comunal liderado por Nicolás Salcedo , la localidad logró avanzar entre las finalistas.

zenon pereyra 4 cementerio Zenón Pereyra se consolida como un pueblo con identidad propia, con una impronta ligada a su tradición masónica gentileza

Historia masónica y arquitectura única

Uno de los atractivos más singulares del pueblo es su herencia masónica. Zenón Pereyra fue el fundador de la localidad: un rosarino que llegó a estas tierras, era masón de grado 33 y diseñó el trazado urbano con esa impronta. El pueblo comienza en la calle número 3 y termina en la calle número 33. Las casonas que trajo a construir desde Rosario conservan simbología masónica en sus fachadas.

Hoy, 26 edificios tienen fachadas con elementos de esa tradición, y 13 de ellos cuentan con tótems que orientan al visitante: explican el significado de cada símbolo y narran la historia de cada propiedad. El recorrido masónico se realiza el segundo sábado de cada mes, aunque quien visite en otra fecha puede seguir los tótems de manera autónoma, disponibles desde el Centro Cultural.

zenon pereyra 3 Zenón Pereyra se consolida como un pueblo con identidad propia, con una impronta ligada a su tradición masónica gentileza

El Museo Bucci y el turismo rural

Otro polo de atracción es el Museo Bucci, inaugurado en 2014 y dedicado al automovilismo. La familia Bucci —con los nombres de Clemar y Domingo como referentes conocidos en el ambiente tuerca— apostó por Zenón Pereyra como destino cultural y puso a disposición una colección que Gallo describió como "de otro nivel". "El que no conoce la historia de la familia no entiende lo que es", señaló, y aclaró que el museo resulta igualmente atrapante para quienes no tienen antecedentes en el mundo del automovilismo.

A esto se suma Casa Viva, el museo itinerante de la comuna, donde se exhiben muestras de artistas locales de forma rotativa.

zenon pereyra 2 aerea Zenón Pereyra se consolida como un pueblo con identidad propia, con una impronta ligada a su tradición masónica

Un pueblo en crecimiento

El último censo registró 2.100 habitantes en el ejido urbano, una cifra que la propia Gallo considera subestimada. La zona rural, en cambio, fue perdiendo población y hoy no supera los 100 residentes. Entre las empresas radicadas en la localidad se destacan Gabilio Comercial, Andruetto Estructuras Metálicas y Altina, además de la actividad agropecuaria que caracteriza a la región.

La localidad cuenta con hotelería, gastronomía, estación de servicio y cafetería, y se encuentra sobre una ruta accesible. Está ubicada a 120 km de Santa Fe, a 80 km de Rafaela, a 30 km de San Francisco (Córdoba) y a 300 km de Rosario.

zenon pereyra 1 Zenón Pereyra se consolida como un pueblo con identidad propia, con una impronta ligada a su tradición masónica

Los próximos pasos del concurso

En agosto, las ocho localidades argentinas finalistas participarán de una jornada de tres días para intercambiar experiencias culturales e identitarias. Los resultados definitivos se conocerán en diciembre, y la sede del anuncio será Argentina, algo que Gallo subrayó como una noticia en sí misma: "Después de muchos años que se haga en Argentina es muy importante".

De las 56 localidades postuladas en todo el país, la Comisión de la ONU seleccionó a ocho, todas con menos de 15.000 habitantes, requisito que establece el programa. Para Zenón Pereyra, que sea la primera localidad santafesina en llegar a esta instancia ya representa, según su presidenta comunal, un reconocimiento concreto al trabajo de toda una comunidad.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - VERONICA GALLO - PRESIDENTE COMUNAL DE ZENON PEREYRA

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