Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Franco Colapinto quedó 19° en la última práctica libre del GP de Mónaco

Antes de la clasificación, el piloto argentino Franco Colapinto no tuvo un buen rendimiento y finalizó 19° en la última práctica libre

6 de junio 2026 · 10:00hs
Franco Colapinto finalizó 19° en la última práctica libre.

Franco Colapinto finalizó 19° en la última práctica libre.

Las calles de Montecarlo vieron cómo el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, es el piloto a vencer en la Fórmula 1. El joven de apenas 19 años voló en la tercera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Mónaco y le sacó 327 milésimas a la Ferrari de Charles Leclerc, que es local. El argentino Franco Colapinto (Alpine) mantuvo las malas sensaciones del viernes e incluso retrocedió cuatro puestos en la grilla: terminó en el lugar 19, a casi dos segundos y medio de Antonelli. Desde las 11, tendrá lugar la clasificación para la carrera de este domingo.

Colapinto no logró mejorar lo del viernes

Colapinto, que hizo un semitrompo al promediar la tanda, fue bastante más lento que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. El galo concluyó seis lugares más adelante que el argentino y se ubicó en el puesto 13. Hasta acá, el fin de semana muestra a Alpine mucho más lejos que en las carreras anteriores: el mejor del resto fue el brasileño Gabriel Bortoletto, con un Audi, quien terminó séptimo.

Detrás de Antonelli y Leclerc se ubicó el inglés Lewis Hamilton, con la otra Ferrari. Los de Maranello no tienen en pista a su director deportivo, Fred Vasseur, que fue hospitalizado durante la noche por chequeos médicos, pero están dispuestos a dar pelea. En el cuarto lugar terminó el inglés George Russell, con el otro Mercedes. Más atrás, Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Bortoleto (Audi), Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren) y Nico Hulkenberg (Audi).

El piloto argentino no pudo dejar la parte baja del clasificador en la tercera tanda de entrenamientos en Montecarlo. Con un Alpine falto de tracción y un circuito casi siempre lleno de tráfico, el pilarense sufrió por su auto e incluso hizo un semitrompo en la curva del hotel.

Colapinto Mónaco práctica
Noticias relacionadas
Franco Colapinto finalizó 15º en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco.

Colapinto terminó 15° en la primera práctica del GP de Mónaco, que lideró Leclerc

colapinto se ilusiona con monaco y apunta a volver a sumar con alpine

Colapinto se ilusiona con Mónaco y apunta a volver a sumar con Alpine

colapinto ya piensa en monaco: es una de las mejores carreras del ano

Colapinto ya piensa en Mónaco: "Es una de las mejores carreras del año"

Briatore elogió a Colapinto.

Briatore elogió a Colapinto y abrió la puerta a su continuidad en Alpine

Lo último

Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Último Momento
Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Ovación
Dura derrota de Capibaras en el cierre de la fase regular del Súper Rugby Américas

Dura derrota de Capibaras en el cierre de la fase regular del Súper Rugby Américas

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Zeballos se quedó con el título en el dobles de Roland Garros y agiganta su leyenda

Zeballos se quedó con el título en el dobles de Roland Garros y agiganta su leyenda

Franco Colapinto quedó 19° en la última práctica libre del GP de Mónaco

Franco Colapinto quedó 19° en la última práctica libre del GP de Mónaco

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco