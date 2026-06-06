Franco Colapinto quedó 19° en la última práctica libre del GP de Mónaco

Antes de la clasificación, el piloto argentino Franco Colapinto no tuvo un buen rendimiento y finalizó 19° en la última práctica libre

Las calles de Montecarlo vieron cómo el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, es el piloto a vencer en la Fórmula 1 . El joven de apenas 19 años voló en la tercera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Mónaco y le sacó 327 milésimas a la Ferrari de Charles Leclerc, que es local. El argentino Franco Colapinto (Alpine) mantuvo las malas sensaciones del viernes e incluso retrocedió cuatro puestos en la grilla: terminó en el lugar 19, a casi dos segundos y medio de Antonelli. Desde las 11, tendrá lugar la clasificación para la carrera de este domingo.

Colapinto, que hizo un semitrompo al promediar la tanda, fue bastante más lento que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. El galo concluyó seis lugares más adelante que el argentino y se ubicó en el puesto 13. Hasta acá, el fin de semana muestra a Alpine mucho más lejos que en las carreras anteriores: el mejor del resto fue el brasileño Gabriel Bortoletto, con un Audi, quien terminó séptimo.

Detrás de Antonelli y Leclerc se ubicó el inglés Lewis Hamilton, con la otra Ferrari. Los de Maranello no tienen en pista a su director deportivo, Fred Vasseur, que fue hospitalizado durante la noche por chequeos médicos, pero están dispuestos a dar pelea. En el cuarto lugar terminó el inglés George Russell, con el otro Mercedes. Más atrás, Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Bortoleto (Audi), Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren) y Nico Hulkenberg (Audi).

El piloto argentino no pudo dejar la parte baja del clasificador en la tercera tanda de entrenamientos en Montecarlo. Con un Alpine falto de tracción y un circuito casi siempre lleno de tráfico, el pilarense sufrió por su auto e incluso hizo un semitrompo en la curva del hotel.