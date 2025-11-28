Uno Santa Fe | Negocios | McDonald's

Llegó el Gran Día: cada Big Mac suma

Este viernes 28 de noviembre se realiza una nueva edición del Gran Día, la iniciativa solidaria anual de McDonald’s que destina el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a dos organizaciones que impulsan educación, acompañamiento y bienestar para niñas, niños y jóvenes en Argentina: Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina.

28 de noviembre 2025 · 07:20hs
Llegó el Gran Día: cada Big Mac suma

La forma de ayudar es simple: con la compra de un Big Mac a través de la app de McDonald’s o las de delivery, desde AutoMac y en cualquier local del país. Todo lo recaudado será destinado a programas de tutorías educativas, becas, acompañamiento familiar durante tratamientos médicos prolongados y acciones que promueven oportunidades reales de futuro.

Fundación Cimientos trabaja desde hace 28 años para que más jóvenes puedan terminar la escuela secundaria y proyectar su futuro. Por su parte, Casa Ronald McDonald Argentina acompaña a familias de niñas y niños en tratamientos médicos de alta complejidad, brindando contención y alojamiento a través de sus 11 programas en distintos puntos del país. Ambas organizaciones renuevan su compromiso en esta edición, invitando a la comunidad a ser parte del impacto.

McDonald's Argentina
Noticias relacionadas
joyas escondidas: 5 series que quizas no conocias que te engancharan rapidamente

Joyas escondidas: 5 Series que quizás no conocías que te engancharán rápidamente

grupo hotelero albamonte despidio el ano en la ciudad de parana

Grupo Hotelero Albamonte despidió el año en la ciudad de Paraná

que buscan las familias jovenes en su primera casa

Qué buscan las familias jóvenes en su primera casa

el poder de digitalizar tu equipo comercial

El poder de digitalizar tu equipo comercial

Lo último

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Último Momento
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Pulga Rodríguez, en UNO: Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año

Pulga Rodríguez, en UNO: "Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año"

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Ovación
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL