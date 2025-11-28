Llegó el Gran Día: cada Big Mac suma

Este viernes 28 de noviembre se realiza una nueva edición del Gran Día, la iniciativa solidaria anual de McDonald’s que destina el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a dos organizaciones que impulsan educación, acompañamiento y bienestar para niñas, niños y jóvenes en Argentina: Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina.

La forma de ayudar es simple: con la compra de un Big Mac a través de la app de McDonald’s o las de delivery, desde AutoMac y en cualquier local del país. Todo lo recaudado será destinado a programas de tutorías educativas, becas, acompañamiento familiar durante tratamientos médicos prolongados y acciones que promueven oportunidades reales de futuro.