Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Tras su renuncia, el Muñeco se prepara para dirigir su último partido en el club ante Banfield en El Monumental. Para el mismo, solicitó no recibir ni plaquetas ni menciones especiales

25 de febrero 2026 · 13:10hs
Mientras el mundo River se prepara para que el jueves Marcelo Gallardo dirija su último partido en el club ante Banfield en El Monumental, el entrenador hizo una inesperada solicitud para su despedida: pidió no ser homenajeado, ni recibir una plaqueta, ni menciones especiales en la cancha.

Gallardo no quiere homenaje

El pedido se da luego de tomar la difícil decisión de dar un paso al costado del cuadro que le construyó una estatua, por la mala racha de resultados que tuvo su olvidable segundo ciclo, siendo la gota que derramó el vaso la derrota contra Vélez en el Estadio José Amalfitani, la tercera al hilo por el Torneo Apertura.

"Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectado", declaró el Muñeco en el video en el que comunicó su salida, dedicando sus palabras a la hinchada.

Lo cierto es que si bien Gallardo no quiere reconocimientos oficiales, será el propio público el que, a pesar del mal momento que vive el Millonario, se encargará de hacerle saber al entrenador el cariño que le guarda aunque los resultados no lo hayan acompañado como en su primera etapa.

El director técnico, que ya dirigió su última práctica en River Camp ayer por la tarde, se encargará del entrenamiento vespertino de hoy en El Monumental y dará la lista de convocados de cara al cruce con el Taladro, para ella, no se esperan ni mayores novedades ni sorpresas para reemplazar a los lesionados.

Gallardo River Banfield
La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe