Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Cuando parecía que Leonardo Madelón repetiría el equipo por tercer partido consecutivo, el DT de Unión tendría decidido meter una variante en la zona media

Luego del triunfo de Unión ante Aldosivi, la sensación era que el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón iba a repetir la formación para visitar este jueves a Sarmiento.

Y si bien en los primeros entrenamientos no brindó indicios, todo hacía suponer que por tercer partido consecutivo, la formación titular sería la misma.

Sin embargo, en la práctica de este miércoles en Casa Unión y antes de que el plantel emprenda el viaje en micro, Madelón metió mano en el equipo.

LEER MÁS: Unión y la obligación de volver a competir en condición de visitante

Y la variante que dispuso fue en la mitad de la cancha, más precisamente en el carril izquierdo con la salida de Franco Fragapane, para el ingreso de Brahian Cuello.

Así las cosas, la formación rojiblanca será con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.