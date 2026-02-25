Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

El Tate figura en el listado oficial de la FIFA por un reclamo económico vinculado a José Angulo. La sanción impide incorporar hasta saldar la deuda.

En las últimas horas, Unión fue notificado por la FIFA con una inhibición que le impide incorporar futbolistas , producto de un reclamo económico que impacta de lleno en la planificación deportiva. El expediente estaría vinculado al paso del delantero ecuatoriano José Angulo , cuyo ciclo fue tan breve como accidentado.

El club santafesino aparece en el registro oficial de entidades con prohibición para inscribir jugadores, una medida habitual del órgano disciplinario de la FIFA cuando existen deudas exigibles derivadas de contratos o transferencias internacionales.

En principio, el reclamo estaría vinculado a salarios atrasados pactados en moneda extranjera, un punto especialmente sensible en el fútbol argentino por el contexto cambiario y las dificultades financieras que atraviesan muchas instituciones. La diferencia en el tipo de cambio y los compromisos asumidos en divisa suelen convertirse en focos de conflicto cuando los plazos se dilatan.

La inhibición rige hasta que la institución cancele el monto reclamado o alcance un acuerdo homologado que permita levantar la restricción en el sistema TMS (Transfer Matching System). Mientras tanto, cualquier operación de mercado quedará supeditada a la regularización administrativa.

El paso fugaz de José Angulo

El caso tendría como protagonista a José Angulo, delantero ecuatoriano que arribó a Santa Fe en los primeros días de enero, a pedido del entonces entrenador Cristian “Kily” González. Fue el tercer refuerzo solicitado por el cuerpo técnico y llegó a préstamo por una temporada, con opción de compra.

Su participación oficial se redujo a un solo partido: ante Estudiantes de La Plata, donde disputó 56 minutos antes de sufrir la rotura del menisco de la rodilla derecha. La lesión lo marginó de la competencia, no integró la nómina en Copa Sudamericana y nunca volvió a sumar minutos con la camiseta rojiblanca.

Impacto en la planificación

La inhibición representa un contratiempo en términos institucionales y deportivos. En un contexto donde cada ventana de transferencias exige precisión quirúrgica en el armado del plantel, la imposibilidad de registrar incorporaciones condiciona cualquier estrategia de refuerzo.

Ahora, la dirigencia deberá resolver el conflicto para evitar que la sanción se prolongue y complique la competitividad del equipo en el corto plazo.