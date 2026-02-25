Uno Santa Fe | Unión | FIFA

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

El Tate figura en el listado oficial de la FIFA por un reclamo económico vinculado a José Angulo. La sanción impide incorporar hasta saldar la deuda.

Ovación

Por Ovación

25 de febrero 2026 · 14:49hs
Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

En las últimas horas, Unión fue notificado por la FIFA con una inhibición que le impide incorporar futbolistas, producto de un reclamo económico que impacta de lleno en la planificación deportiva. El expediente estaría vinculado al paso del delantero ecuatoriano José Angulo, cuyo ciclo fue tan breve como accidentado.

Reclamo formal y sanción disciplinaria

El club santafesino aparece en el registro oficial de entidades con prohibición para inscribir jugadores, una medida habitual del órgano disciplinario de la FIFA cuando existen deudas exigibles derivadas de contratos o transferencias internacionales.

En principio, el reclamo estaría vinculado a salarios atrasados pactados en moneda extranjera, un punto especialmente sensible en el fútbol argentino por el contexto cambiario y las dificultades financieras que atraviesan muchas instituciones. La diferencia en el tipo de cambio y los compromisos asumidos en divisa suelen convertirse en focos de conflicto cuando los plazos se dilatan.

La inhibición rige hasta que la institución cancele el monto reclamado o alcance un acuerdo homologado que permita levantar la restricción en el sistema TMS (Transfer Matching System). Mientras tanto, cualquier operación de mercado quedará supeditada a la regularización administrativa.

image

El paso fugaz de José Angulo

El caso tendría como protagonista a José Angulo, delantero ecuatoriano que arribó a Santa Fe en los primeros días de enero, a pedido del entonces entrenador Cristian “Kily” González. Fue el tercer refuerzo solicitado por el cuerpo técnico y llegó a préstamo por una temporada, con opción de compra.

Su participación oficial se redujo a un solo partido: ante Estudiantes de La Plata, donde disputó 56 minutos antes de sufrir la rotura del menisco de la rodilla derecha. La lesión lo marginó de la competencia, no integró la nómina en Copa Sudamericana y nunca volvió a sumar minutos con la camiseta rojiblanca.

LEER MÁS: Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Impacto en la planificación

La inhibición representa un contratiempo en términos institucionales y deportivos. En un contexto donde cada ventana de transferencias exige precisión quirúrgica en el armado del plantel, la imposibilidad de registrar incorporaciones condiciona cualquier estrategia de refuerzo.

Ahora, la dirigencia deberá resolver el conflicto para evitar que la sanción se prolongue y complique la competitividad del equipo en el corto plazo.

FIFA Unión Angulo
Noticias relacionadas
Valentín Fascendini está en condiciones de jugar, pero Madelón le ratificaría la titularidad a Juan Pablo Ludueña.

Unión recupera a Fascendini, pero Ludueña seguirá como titular

spahn: preocupacion por el tema corvalan y el dinero que racing no paga por nardoni

Spahn: preocupación por el tema Corvalán y el dinero que Racing no paga por Nardoni

spahn, sobre el union 2026: nunca se hace el mercado que uno quiere

Spahn, sobre el Unión 2026: "Nunca se hace el mercado que uno quiere"

bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de union a la gestion de afa

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Lo último

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Último Momento
La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Ovación
Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Policiales
Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe