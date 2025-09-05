Uno Santa Fe | Negocios | ChangoMâs

Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre, la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

5 de septiembre 2025 · 00:12hs
Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles promociones para aprovechar durante todo este fin de semana y un surtido especial para seguir festejando el mes aniversario de ChangoMâs CumpleMâs en todas las sucursales del país.

  • Viernes 5: 20% de descuento con TODAS LAS TARJETAS DE DÉBITO SIN TOPE DE REINTEGRO.
  • Viernes 5 y sábado 6: 20% de descuento, SIN TOPE DE REINTEGRO, en toda la compra abonando con Cuenta DNI (aplica solo en sucursales de Viedma, GBA y CABA).
  • Sábado 6 y domingo 7: 20% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, SIN TOPE DE REINTEGRO.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país podrá aprovechar las ofertas flash CUMPLEMÂS con descuentos imperdibles en miles de referencias por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros:

  • 2x1 en leches chocolatadas, bebibles de frutilla y vainilla y en pañales seleccionados.
  • 3x2 en todas las galletitas dulces y saladas para clientes MâsClub. Además, en jugos en polvo, quesos y fiambres feteados, porrones de cerveza y en yogures en pote de primera marca.
  • Descuento del 80% en la segunda unidad de pastas secas de primera marca.
  • Descuento del 70% en la segunda unidad de yogures en sachet, quesos untables y limpiadores líquidos.
  • Descuento del 50% en la segunda unidad y 12 cuotas sin interés en neumáticos de marca premium.
  • 50% de descuento en aguas saborizadas y minerales seleccionadas. Además, en acolchados y mantas para bebés.
  • 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en la compra de valijas.
  • Descuentos del 35%, 30% y 25% en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, limpieza y cuidado personal.
  • Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

ChangoMâs descuentos descuentos y promociones
Noticias relacionadas
una alianza estrategica que fortalece la economia circular en santa fe

Una alianza estratégica que fortalece la economía circular en Santa Fe

santa fe hace historia en la gastronomia: dos proyectos litoralenos finalistas del prix baron b - edition cuisine

Santa Fe hace historia en la gastronomía: dos proyectos litoraleños finalistas del Prix Baron B - Édition Cuisine

dia del cabernet sauvignon: los secretos de los premiados vinos argentinos

Día del Cabernet Sauvignon: los secretos de los premiados vinos argentinos

Lo último

El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Último Momento
El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Se viene una atrapante sexta fecha en el Torneo Oficial

Se viene una atrapante sexta fecha en el Torneo Oficial

Ovación
Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional