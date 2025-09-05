Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre, la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles promociones para aprovechar durante todo este fin de semana y un surtido especial para seguir festejando el mes aniversario de ChangoMâs CumpleMâs en todas las sucursales del país.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país podrá aprovechar las “ofertas flash CUMPLEMÂS” con descuentos imperdibles en miles de referencias por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros:

2x1 en leches chocolatadas, bebibles de frutilla y vainilla y en pañales seleccionados.

en leches chocolatadas, bebibles de frutilla y vainilla y en pañales seleccionados. 3x2 en todas las galletitas dulces y saladas para clientes MâsClub . Además, en jugos en polvo, quesos y fiambres feteados, porrones de cerveza y en yogures en pote de primera marca.

en todas las galletitas dulces y saladas para . Además, en jugos en polvo, quesos y fiambres feteados, porrones de cerveza y en yogures en pote de primera marca. Descuento del 80% en la segunda unidad de pastas secas de primera marca.

de pastas secas de primera marca. Descuento del 70% en la segunda unidad de yogures en sachet, quesos untables y limpiadores líquidos.

de yogures en sachet, quesos untables y limpiadores líquidos. Descuento del 50% en la segunda unidad y 12 cuotas sin interés en neumáticos de marca premium.

y 12 cuotas sin interés en neumáticos de marca premium. 50% de descuento en aguas saborizadas y minerales seleccionadas. Además, en acolchados y mantas para bebés.

en aguas saborizadas y minerales seleccionadas. Además, en acolchados y mantas para bebés. 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en la compra de valijas.

y 3 cuotas sin interés en la compra de valijas. Descuentos del 35%, 30% y 25% en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, limpieza y cuidado personal.

en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, limpieza y cuidado personal. Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.