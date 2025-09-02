Una alianza estratégica que fortalece la economía circular en Santa Fe

Con el objetivo de fortalecer la gestión de los recuperadores urbanos en la cadena de reciclaje, CCU y aliados estratégicos, realizaron la entrega de un camión a la cooperativa Dignidad y Vida Sana para el transporte de materiales reciclables.

Bajo el propósito de reforzar la economía circular y el trabajo de los recuperadores urbanos de la cooperativa Dignidad y Vida Sana, CCU en colaboración con la Municipalidad de Santa Fe, McDonald’s Santa Fe, Torre Puerto y La Segunda Seguros, realizaron una inversión clave que ayuda a resolver uno de los principales desafíos del reciclaje en la ciudad: la logística y el transporte de materiales recuperables.

En la ciudad de Santa Fe se registran más de 9.000 toneladas de residuos al día, de los cuales más del 80% son reciclables o compostables. En este proceso, las cooperativas de recuperadores urbanos como Dignidad y Vida Sana desempeñan un papel fundamental en la recolección y clasificación de materiales como cartón, papel, aluminio, vidrio y plásticos para reinsertarlos en el circuito productivo.

Una de las mayores dificultades operativas tienen que ver con los altos costos y la falta de insumos para transportar esos materiales recuperados, tanto en su fase de recolección como para su distribución en las industrias que los reutilizan.

En ese sentido, CCU, Arcos Dorados, Puerto Plaza y La Segunda Seguros acordaron brindar una solución a través de la entrega de un vehículo de carga liviana destinado a mejorar el trabajo logístico de la cooperativa. Contar con un vehículo propio transformará la operatividad de la cooperativa y le dará un impulso significativo.

El nuevo vehículo les brindará mayor autonomía para asistir al retiro de materiales en grandes eventos, descomprimiendo la logística municipal. Además, podrá reducir sus costos de transporte y utilizar la unidad como una fuente de ingresos adicionales, ofreciendo un servicio más competitivo. Esta nueva herramienta también permitirá ampliar su propuesta de valor y profesionalizar roles dentro de su equipo.

"Este vehículo no transporta reciclables, lleva oportunidades", es la frase que llevó el ploteo del vehículo.

Sostenibilidad y compromiso con el futuro

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Sustentabilidad de CCU. Con esta acción, la compañía refuerza su compromiso con la economía circular y el desarrollo local, promoviendo el trabajo articulado entre el sector público y privado para generar un impacto social, ambiental, económico y cultural positivo.

“Para CCU, la forma más eficiente de generar un impacto positivo y sostenible es a

través del trabajo articulado. Esta entrega, que conecta a nuestra compañía con el municipio, otras empresas y la cooperativa, es un ejemplo concreto de cómo brindar soluciones a uno de los mayores desafíos de la recolección: la logística. Con iniciativas como esta reafirmamos nuestro compromiso con la economía circular y con nuestro programa ReCCUpero, que busca no solo reinsertar materiales al circuito productivo, sino también fortalecer la gestión de los recuperadores urbanos”, expresó Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU.

Asimismo, el Subsecretario de Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Santa Fe, Dr. Jonatan Canavese, afirmó: “Desde el Municipio, bajo la conducción del Intendente Dr. Poletti, priorizamos fomentar acciones que fortalecen la inclusión, la sustentabilidad y la economía social. Hoy la Asociación Dignidad y Vida Sana cuenta con una herramienta para ampliar el trabajo que desde hace años vienen desarrollando y que constituye el sustento de muchas familias. Sabemos que esto solo es posible con el trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, con quienes venimos desarrollando una agenda conjunta de colaboración a fin de construir una ciudad más limpia, más justa y más solidaria”.

Por su parte, Maricel Ortega, representante de la Comisión Directiva de Dignidad y Vida Sana señaló: “estamos profundamente agradecidos. Hace 28 años que estamos trabajando con la cooperativa y es la primera vez que tenemos un vehículo propio y nuevo. Muchas veces se habla de cuidar el medio ambiente, pero no siempre se actúa. En este caso, CCU y las empresas que acompañaron lo hicieron con hechos. Eso es lo que marca la diferencia".