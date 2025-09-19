Uno Santa Fe | Negocios | ChangoMâs

Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

19 de septiembre 2025 · 00:36hs
Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles promociones para aprovechar durante todo este fin de semana, un especial de ELECTRO DAYS y nuevas oportunidades de compra para seguir festejando el mes aniversario de ChangoMâs CumpleMâs en todas las sucursales del país.

  • Viernes 19: 15% de descuento con TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN UN PAGO, SIN TOPE DE REINTEGRO.
  • Viernes 19 y sábado 20: 20% de descuento, SIN TOPE DE REINTEGRO, en toda la compra abonando con Cuenta DNI (aplica solo en sucursales de Viedma, GBA y CABA).
  • Sábado 20 y domingo 21: 20% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, SIN TOPE DE REINTEGRO.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país podrá aprovechar las ofertas flash CUMPLEMÂS con descuentos imperdibles en miles de referencias por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros:

  • Especial ELECTRO DAYS: 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés (bancos seleccionados) en TVled, aires acondicionados, heladeras, freezers, lavarropas, termotanques y celulares seleccionados.
  • 2x1 en leches bebibles, margarinas, cacao en polvo y chocolatadas seleccionadas.
  • Opciones de 3x2 en barritas de cereal, turrones, caramelos, chupetines. También en quesos y fiambres feteados.
  • Descuento del 40% en la compra de porrones.
  • Descuento del 50% en la segunda unidad de gaseosas seleccionadas.
  • 70% de descuento en mantecas, cremas de leche, yogures y dulce de leches de marcas seleccionadas.
  • Descuentos del 35%, 30% y 25% en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, limpieza y cuidado personal.
  • 25% de descuento en la compra de pescado congelado, entero o filet.
  • 50% de descuento y 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos.
  • Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

ChangoMâs descuentos
