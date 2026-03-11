Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión no pudo aguantar la ventaja del 3-0 ante Independiente, se volvió con un 4-4 y duras críticas por el arbitraje de Andrés Merlos. Los videos.

El espectacular 4-4 entre Unión y Independiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional no solo quedará en la memoria por la lluvia de goles. El partido disputado en Avellaneda también dejó un fuerte clima de polémica, con decisiones arbitrales que alimentaron en el mundo tatengue la sensación de haber sido perjudicado.

El foco de las críticas apuntó al árbitro Andrés Merlos, cuya actuación fue cuestionada por varias jugadas puntuales que terminaron influyendo en el desarrollo del encuentro.

Un gol anulado que encendió el debate en Unión

En un primer tiempo de altísimo nivel futbolístico, Unión llegó a dominar el marcador con autoridad. Incluso pudo ampliar la ventaja con un verdadero golazo de Julián Palacios, que finalmente fue anulado por una supuesta posición adelantada previa de Cristian Tarragona.

La decisión llegó tras la intervención del VAR, donde trabajaron Fabrizio Llobet y Maximiliano Macheroni. Sin embargo, las imágenes difundidas por la transmisión televisiva no terminaron de despejar las dudas, ya que la posición del delantero rojiblanco no pareció ser tan clara como para invalidar la jugada.

Unión festejo Cristian Tarragona abrió la cuenta para Unión de penal, en una sanción que también protestó Independiente.

Esa acción dejó la primera sensación de incomodidad en el equipo santafesino, que pese a ello se fue al descanso con una ventaja amplia tras un primer tiempo casi perfecto, aunque el descuento de Ignacio Pussetto comenzó a generar dudas.

El penal para Unión también generó discusión

Antes de ese momento, el Tatengue había abierto el marcador gracias a un penal sancionado por una infracción de Iván Marcone sobre Rafael Profini. La jugada también despertó reclamos en el conjunto local, ya que en las repeticiones quedó la impresión de que hubo un leve cruce del volante de Independiente, aunque también una cuota de viveza del jugador de Unión para forzar la infracción.

Más allá de las protestas del Rojo, el árbitro mantuvo su decisión y el conjunto de Leonardo Madelón aprovechó la oportunidad para comenzar a construir la ventaja.

El penal que cambió el partido

La polémica más fuerte de la noche llegó en el inicio del segundo tiempo. Con Unión todavía en control del resultado, Merlos sancionó penal para Independiente por una supuesta sujeción de Maizon Rodríguez sobre Gabriel Ávalos dentro del área.

La decisión generó una reacción inmediata de los futbolistas rojiblancos y también del propio Madelón, a quien se lo vio visiblemente molesto en el banco de suplentes.

La bronca se profundizó porque la acción no fue revisada por el árbitro en el monitor del VAR, algo que alimentó aún más la sensación de injusticia en el equipo santafesino. Desde la óptica de Unión, la jugada no presentaba una infracción clara ni evidente como para justificar la sanción.

Ese penal terminó siendo un punto de inflexión en el partido, ya que le permitió al Rojo volver a meterse en el encuentro y comenzar la remontada.

El tiempo añadido también generó ruido

La controversia no terminó allí. Sobre el cierre del partido, el cuarto árbitro anunció siete minutos de adición, un tiempo que en un primer momento pareció excesivo.

Durante ese lapso ocurrió un choque de cabezas entre Augusto Solari y Marcelo Estigarribia cuando se jugaban dos minutos del añadido, lo que llevó al árbitro a prolongar aún más el encuentro.

A ello se sumó una detención del juego por parte del arquero Matías Mansilla, quien quedó en el suelo acusando una molestia cuando el reloj marcaba los últimos segundos. Esa interrupción terminó dándole argumentos a Merlos para sostener la extensión del tiempo agregado.

Finalmente, cuando el partido parecía extinguirse, Juan Fedorco apareció con un potente cabezazo para decretar el 4-4 definitivo.

Una sensación amarga para Unión

Más allá de la espectacularidad del resultado, en el entorno de Unión quedó instalada una sensación de frustración. El equipo santafesino llegó a estar 3-0 arriba en Avellaneda y parecía encaminado a romper una larga racha sin triunfos en ese escenario.

El empate no solo privó al Tatengue de encadenar su cuarta victoria consecutiva, sino también de cortar una sequía que ya lleva 28 años sin ganar ante Independiente en Avellaneda.

Y aunque el partido ofreció múltiples matices futbolísticos, en Santa Fe el análisis quedó inevitablemente atravesado por las decisiones arbitrales que marcaron una noche que seguirá generando debate.