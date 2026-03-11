Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Riacho Santa Fe corredor turístico y deportivo se realizará el próximo sábado 14 con la organización de la Agrupación Vuelta del Paraguayo.

11 de marzo 2026 · 18:43hs
El sábado 14 vuelve la Maratón Acuática participativa de la Agrupación Vuelta del Paraguayo.

La Agrupación Vuelta del Paraguayo es una de las instituciones deportivas más importante de la ciudad de Santa Fe. Son 90 años de historia, pasión y río, en un lugar emblemático de la capital provincial. Como parte de los festejos que se vienen realizando, la entidad llevará a cabo el próximo sábado 14 de marzo la Maratón Acuática participativa de la Agrupación Vuelta del Paraguayo.

Una competencia en una institución con tradición y actualidad

La institución ubicada en la Isla Silgadero, fundada el 11 de octubre de 1935, cuyo objetivo es cultivar y fomentar sentimientos amistosos, de solidaridad, compañerismo y actividades deportivas. Por ello, vuelve la Maratón Acuática participativa de la Agrupación Vuelta del Paraguayo.

Se trata de la 2° Maratón Acuática Agrupación Vuelta del Paraguayo, la Riacho Santa Fe corredor turístico y deportivo. La misma se llevará a cabo el próximo sábado 14 de marzo. La distancia de competencia es de 3km y 1.5km, la inscripción continúa abierta y todavía quedan lugares para hacerlo. "Este año nuevamente a llevar a cabo la Riacho Santa Fe, para ello tenemos dos distancias, será el sábado, y estaremos concentrándonos desde las 9.30 para largar a las 10. Quiero agradecer el apoyo de la Municipalidad y de las autoridades de nuestra institución" expresó Elbio Omar Eberhardt quine es uno de los organizadores de la prueba."Los interesados en participar de la maratón se pueden inscribir al 342-4296682 o al 6301617, destacando que tiene un valor de 25.000 pesos, y que incluye hidratación y comida" sostuvieron desde la organización de la prueba a desarrollarse el fin de semana.

Este tipo de competencias, que tiene un sentido participativo, viene en franco crecimiento, ya que el número de inscriptos para este fin de semana ronda ya los 40 deportistas que buscarán desafiar al riacho Santa Fe. Los que van con una distancia de 3km darán dos vueltas al circuito boyado, y los de 1.5km solamente una. En la actualidad la institución es presidida por Roberto Tito Pacitti, pero para este evento cuenta con el también aporte del profesor Ciro López, y otros miembros de la comisión directiva. Será un inmenso gusto disfrutar de este desafío, en un sector tejido a orillas del río, con la fuerza de la corriente y la calidez de su gente.

La Agrupación Vuelta del Paraguayo surgió en la década del 30, como una aventura de 40 socios del Club Regatas que cruzaban en canoa para jugar al fútbol y construir lazos eternos. Fueron y son, ese punto de encuentro donde la amistad, la solidaridad y la pertenencia son pilares. Su historia está marcada por las crecientes, pero el río le enseñó a ser tenaces. Siempre están colaborando con el barrio, y son los que gestionan la primera escuela isleña, la Mateo Booz, y actualmente impulsan proyectos de educación y deportes, como el remo en tu escuela. En los últimos tiempos se incorporado el vóley y el remo, y avanzan en proyectos vitales como la rampa de acceso al río para multiplicar oportunidades.

Santa Fe Aguas abiertas Vuelta del Paraguayo
