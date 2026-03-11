Real Madrid arrasó al Manchester City: Federico Valverde brilla con hat-trick en Champions League

El conjunto merengue dominó de principio a fin en el Santiago Bernabéu y Valverde anotó los tres goles que dejaron al City sin respuestas.

En una exhibición de intensidad y verticalidad , Real Madrid superó con autoridad al Manchester City por 3-0 en el Santiago Bernabéu , cimentando su ventaja en la ida de los octavos de final de la Champions League. Federico Valverde fue la gran figura , anotando un hat-trick en apenas 22 minutos y demostrando su capacidad de desequilibrio en transición ofensiva.

El mediocampista uruguayo abrió el marcador tras un saque largo de Courtois , ganando la espalda de la defensa celeste y definiendo con frialdad frente a Ederson. Su segundo gol llegó con un zurdo cruzado preciso dentro del área , combinando potencia y colocación, mientras que el tercero fue un auténtico golpe de talento: un sombrero sobre el arquero seguido de un remate de exquisita técnica.

El hat-trick de Valverde fue producto no solo de su capacidad individual, sino de la coordinación del bloque ofensivo: Vinicius Junior y Rodrygo generaron amplitud, abriendo espacios y facilitando la proyección del mediocampo hacia el área rival.

Dominio táctico del Madrid

Bajo la conducción de Álvaro Arbeloa, el equipo español mostró presión alta organizada y transiciones rápidas. La línea defensiva se mantuvo firme ante los intentos de circulación del City, mientras que Courtois mantuvo el arco en cero con intervenciones oportunas. Incluso, la solidez del bloque evitó que los ingleses capitalizaran el penal que él mismo había provocado a Vinicius. El City, con ausencia de Mbappé en este contexto de vértigo ofensivo del Madrid, nunca logró imponer su juego de posesión, quedando expuesto a contragolpes letales.

Contexto europeo y otras series

Mientras tanto, PSG goleó 5-2 a Chelsea en el Parque de los Príncipes, con Dembélé y Barcola liderando la ofensiva francesa, y Bodo Glimt sorprendió con un contundente 3-0 sobre Sporting Lisboa, consolidando su gran momento en Europa. Arsenal, por su parte, rescató un empate 1-1 ante Bayer Leverkusen gracias a un penal de Havertz en los minutos finales, manteniendo la serie abierta.