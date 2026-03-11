Uno Santa Fe | Ovación | Federico Valverde

Real Madrid arrasó al Manchester City: Federico Valverde brilla con hat-trick en Champions League

El conjunto merengue dominó de principio a fin en el Santiago Bernabéu y Valverde anotó los tres goles que dejaron al City sin respuestas.

11 de marzo 2026 · 19:21hs
Real Madrid arrasó al Manchester City: Federico Valverde brilla con hat-trick en Champions League

En una exhibición de intensidad y verticalidad, Real Madrid superó con autoridad al Manchester City por 3-0 en el Santiago Bernabéu, cimentando su ventaja en la ida de los octavos de final de la Champions League. Federico Valverde fue la gran figura, anotando un hat-trick en apenas 22 minutos y demostrando su capacidad de desequilibrio en transición ofensiva.

Valverde, el dueño del partido

El mediocampista uruguayo abrió el marcador tras un saque largo de Courtois, ganando la espalda de la defensa celeste y definiendo con frialdad frente a Ederson. Su segundo gol llegó con un zurdo cruzado preciso dentro del área, combinando potencia y colocación, mientras que el tercero fue un auténtico golpe de talento: un sombrero sobre el arquero seguido de un remate de exquisita técnica.

El hat-trick de Valverde fue producto no solo de su capacidad individual, sino de la coordinación del bloque ofensivo: Vinicius Junior y Rodrygo generaron amplitud, abriendo espacios y facilitando la proyección del mediocampo hacia el área rival.

Dominio táctico del Madrid

Bajo la conducción de Álvaro Arbeloa, el equipo español mostró presión alta organizada y transiciones rápidas. La línea defensiva se mantuvo firme ante los intentos de circulación del City, mientras que Courtois mantuvo el arco en cero con intervenciones oportunas. Incluso, la solidez del bloque evitó que los ingleses capitalizaran el penal que él mismo había provocado a Vinicius. El City, con ausencia de Mbappé en este contexto de vértigo ofensivo del Madrid, nunca logró imponer su juego de posesión, quedando expuesto a contragolpes letales.

Contexto europeo y otras series

Mientras tanto, PSG goleó 5-2 a Chelsea en el Parque de los Príncipes, con Dembélé y Barcola liderando la ofensiva francesa, y Bodo Glimt sorprendió con un contundente 3-0 sobre Sporting Lisboa, consolidando su gran momento en Europa. Arsenal, por su parte, rescató un empate 1-1 ante Bayer Leverkusen gracias a un penal de Havertz en los minutos finales, manteniendo la serie abierta.

Gimnasia venció como visitante a Banfield.

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Karina Milei junto a u hermano Javier

Gregorio Dalbón denuncia presión política sobre la AFA: "Santiago Caputo busca quedarse con la entidad"

El sábado 14 vuelve la Maratón Acuática participativa de la Agrupación Vuelta del Paraguayo.

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

El natatorio Conrado Porta será escenario de la competencia nacional de natación.

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe