Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión e Independiente repitieron la locura de 1997: empate 4-4 en Avellaneda

Casi 30 años después, el Tatengue y el Rojo volvieron a protagonizar un partido electrizante: remontadas, goles espectaculares y un empate final 4-4 que emocionó a todos.

Ovación

Por Ovación

11 de marzo 2026 · 19:09hs
Unión e Independiente repitieron la locura de 1997: empate 4-4 en Avellaneda

Prensa Unión

En un espectáculo de ida y vuelta, Unión e Independiente empataron 4-4 en el Estadio Libertadores de América, replicando la intensidad del Clausura 1997. Con un inicio fulminante de Unión y una reacción feroz del Rojo, el encuentro combinó presión alta, transiciones rápidas y finalizaciones de gran técnica, generando un partido para la historia.

Unión arrancó con todo e Independiente reaccionó

El equipo de Leonardo Madelón impuso su ritmo de circulación rápida y precisión en pases cortos desde el primer minuto. Los goles de Cristian Tarragona y Brahian Cuello surgieron de ataques combinados por banda y cambios de frente que rompieron la línea defensiva del Rojo. El tercero, de Mateo Del Blanco, fue el resultado de una jugada colectiva que comenzó desde el arco y atravesó todo el campo, mostrando coordinación, timing en los desmarques y lectura de juego impecable.

Independiente no tardó en responder. Pussetto descontó con un remate cruzado, aprovechando los espacios que dejó la presión ofensiva de Unión. En el complemento, el Rojo ajustó su línea de cuatro y el mediocampo recuperador, generando oportunidades claras. Los goles de Ávalos y Maizon Rodríguez evidenciaron un equilibrio táctico entre ataque y recuperación, además de eficacia en el uno contra uno y juego aéreo.

Embed

LEER MÁS: Unión y el banco repetido: Solari y Fragapane no responden, ¿Llega el turno del semillero?

Comparación con el 4-4 histórico de 1997

Casi 30 años atrás, aquel Clausura 1997 en la Doble Visera también fue un intercambio constante de ataques y remontadas. Darío Cabrol anotó por duplicado, acompañado de Carlos Clotet y el “Loco” Marzo, mientras que Independiente respondió con goles de Usuriaga López, Francisco Guerrero, Jorge Martínez y Jorge Luis Burruchaga. La similitud entre ambos encuentros reside en la intensidad ofensiva, la capacidad de reacción y el vértigo de los contraataques.

El 4-4 final refleja más que un empate: es la confluencia de planificación táctica, presión alta, contraataques verticales y precisión individual. Unión mostró capacidad de reacción y circulación ofensiva, mientras que Independiente supo aprovechar errores y espacios para equilibrar el marcador. Un duelo que revive la historia, emociona a los hinchas y confirma la rivalidad histórica entre ambos clubes.

Unión Independiente Avellaneda rojo
Noticias relacionadas
union acerca a sus socios al borde de campo con la experiencia 15 de abril ante boca

Unión acerca a sus socios al borde de campo con la "Experiencia 15 de Abril" ante Boca

union y el banco repetido: solari y fragapane no responden, ¿llega el turno del semillero?

Unión y el banco repetido: Solari y Fragapane no responden, ¿Llega el turno del semillero?

Unión volvió a competir de la mano de Leonardo Madelón.

Unión es protagonista de la mano de Madelón, aún con sus efectos colaterales

union se desmoro en el ultimo cuarto y perdio un partido clave ante la union en santa fe

Unión se desmoró en el último cuarto y perdió un partido clave ante La Unión en Santa Fe

Lo último

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Último Momento
Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Ovación
Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe