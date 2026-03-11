Uno Santa Fe | Colón | Colón

Patronato busca habilitar la tribuna visitante para Colón: posible regreso de hinchas sabaleros a Grella

Con vistas al Interzonal de la fecha 7, la dirigencia de Patronato estudia permitir el ingreso de simpatizantes de Colón, sujeto a aprobación policial.

11 de marzo 2026 · 18:23hs
La dirigencia de Club Atlético Patronato analiza habilitar la tribuna visitante del Estadio Presbítero Bartolomé Grella para el cruce interzonal frente a Colón, programado para el domingo 29 de marzo. La decisión dependerá de la Policía de Entre Ríos, aunque el club busca que la parcialidad visitante pueda superar los últimos años sin presencia de hinchas foráneos.

La posibilidad y la logística de Colón

El Rojinegro pretende abrir la tribuna de calle Ayacucho para la parcialidad sabalera, con una capacidad estimada entre 1.000 y 1.500 espectadores, pero los detalles sobre precios y ubicación exacta aún están en análisis. La definición final quedará en manos de los organismos de seguridad, que evaluarán operativos de ingreso, egreso y control durante el partido.

Más allá del aspecto deportivo, la apertura de la tribuna visitante representa una oportunidad de recaudación. Desde Santa Fe estiman ingresos aproximados entre $60 mil y $80 mil, aunque los costos operativos del operativo policial y logística podrían amortiguar la cifra final. La dirigencia considera que la medida sumaría recursos importantes a las arcas del club sin comprometer la seguridad.

Patronato con piezas clave recuperadas

Mientras se define la cuestión del público, Rubén Darío Forestello trabaja en la preparación del equipo para el encuentro frente a Quilmes, con la vuelta de Franco Meritello, Federico Bravo, Maximiliano Rueda y Facundo Heredia a los entrenamientos con normalidad. El regreso de Heredia y la inclusión de Santiago Piccioni podrían modificar el once titular, especialmente ante la ausencia de Gabriel Díaz por lesión.

