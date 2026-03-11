Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

En la estación Belgrano se lanzó oficialmente la Media Maratón 21k que se disputará el próximo domingo 15 de marzo en las calles de la ciudad de Santa Fe.

Ovación

Ovación

11 de marzo 2026 · 17:59hs
Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Santa Fe vuelve a correr con el regreso de la media Maratón 21k. La competencia se realizará este domingo 15 de marzo y recorrerá los puntos más emblemáticos de la capital provincial, como las costaneras, la zona del Puerto, el Puente Colgante y la Basílica de Guadalupe. Con más de 1.100 inscriptos, atletas de élite internacional y una innovadora propuesta de plogging, la ciudad recupera una fecha clave en el calendario deportivo nacional.

Se presentó la media Maratón 21k en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte este domingo 15 de marzo con el regreso de la Media Maratón 21K. El evento, organizado de manera conjunta entre la Municipalidad de Santa Fe, el Gobierno de la Provincia y el sector privado, busca posicionar a la capital santafesina como una sede de jerarquía para competencias de alto rendimiento y eventos masivos que dinamizan la economía local.

El circuito diseñado para esta edición permitirá a los corredores transitar por paisajes icónicos como las Costaneras Oeste y Este, el Puente Colgante, la Basílica de Guadalupe y la zona del Puerto. La largada y llegada estarán centralizadas en el Centro de Deportes Municipal, ubicado en la Costanera Oeste (Alte. Brown 5294). Habrá otras dos modalidades de 10 km y de 5 km que combinan con caminata.

El intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de recuperar esta competencia para el patrimonio deportivo de la ciudad: “Una vez más tenemos la oportunidad de demostrar que somos una ciudad de grandes eventos. Queremos seguir articulando y trabajando codo a codo con los privados para posicionar a la ciudad de Santa Fe en la grilla de los eventos deportivos. Deseamos que éste sea el puntapié inicial para volver a reinstalar la prueba en el calendario deportivo de la capital provincial”.

Maratón 21k en Santa Fe.jpg

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de la modalidad plogging en la distancia de 5K, una tendencia mundial que combina la actividad física con el cuidado del entorno. Al respecto, Poletti señaló: “Nos sumamos a una tendencia mundial que reafirma nuestro compromiso con una Santa Fe más limpia. Aquellos competidores que se hayan inscripto en el nivel 5K van a poder combinar la actividad física con la recolección de residuos”.

La competencia contará con un nivel deportivo de excelencia. Celina “Pupi” Traverso, corredora y parte del comité organizador junto a Manuela del Sastre, brindó detalles sobre los participantes: “Hasta el momento hay 1.100 inscriptos. Tenemos gente de Uruguay, de Chile y de Brasil. Hay dos alemanes y, como dato de color, viene el campeón argentino de 21 kilómetros, Laureano Rosas, y el número uno sudamericano y argentino, Nacho Erario”.

En cuanto a la logística de la carrera, Traverso detalló: “La largada de los 21 y 10 km es a las 7, y la de 5 km saldrá 15 minutos más tarde, a las 7.15. Tendremos siete puestos de hidratación para los 21 km, tres para los 10 km y dos para los 5 km, además de un espacio de recuperación post carrera”.

Es importante destacar que el retiro kits se realizará el sábado 14 de marzo, de 10 a 18, en la Estación Belgrano. El domingo 15, de 5 a 6 horas, habrá una entrega excepcional en el Centro de Deportes Municipal para quienes viajen desde otras localidades. Vale señalar que es obligatorio presentar certificado médico y firmar el deslinde de responsabilidad al momento de retirar el kit.

Maratón Estación Belgrano Puente Colgante Santa Fe
