Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

El sábado 14 de marzo se desarrolla en el Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe con la organización de la Fesana el certamen destinado a los más pequeños.

11 de marzo 2026 · 18:08hs
El natatorio Conrado Porta será escenario de la competencia nacional de natación.

El certamen, que tiene la participación de deportistas de toda Argentina, se desarrolla con el respaldo de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y la Federación Santafesina de Natación. Será el próximo sábado 14 de marzo en el natatorio Conrado Porta del Club Gimnasia y Esgrima ubicado en 4 de Enero y Juan de Garay de la capital provincial.

Gimnasia y Esgrima sede del República de infantiles

La ciudad de Santa Fe será escenario del Campeonato República de natación reservado para las categorías Infantiles 1, Pre A y Pre B, y llevará a cabo el sábado 14 de marzo en el turno matutino y vespertino. Se espera un número importante de nadadores de diferentes puntos del país, como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, y de la provincia de Santa Fe. "Se trata del primer campeonato nacional de pre A, pre B e infantiles. Para los que no saben, se trata de los más chiquititos de la natación. Los infantiles primer año tienen 10 años, los Pre B tienen 9 y los Pre A de 8 para abajo" comenzó señalando Yanina Primón a UNO Santa Fe.

La presidenta de la Federación Santafesina de Natación destacó que "es algo histórico, es el primero que organiza la Confederación en conjunto con la Fesana, lo cual es muy bueno y no deja de ser todo un reconocimiento para todos los estamentos de nuestra disciplina en la región". "La competencia va a contar con nadadores de todo el país, porque es un República, y se va a llevar a cabo el próximo sábado 14 de marzo en las instalaciones del Club Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay, que está en impecables condiciones, en una sola jornada, ya que originalmente eran dos días, pero se modificó y será en una sola, mañana y tarde" explicó la dirigente local.

La dirigente deportiva expresó que "es muy bueno para la ciudad contar con esta competencia ya que es un reconocimiento y una consideración de la Confederación hacia nuestra institución. Sobre todo en este año que estaremos lleno de eventos, con actividades a nivel provincial, nosotros como Federación, la ciudad, y a nivel deportivo será muy bueno. Para nosotros es un desafío más, que sigue sumando a nuestra cantidad y calidad de competencias".

Santa Fe respira actividad en aguas abiertas: "En cuanto a aguas abiertas estamos super contentos, porque la primera fecha del Campeonato Argentino que hicimos en Santo Tomé salió perfecto. Ya que contamos con 140 deportistas, que es algo histórico para la disciplina, la cual viene en crecimiento" subrayó Primón. La máxima dirigente de los deportes acuáticos en la ciudad resaltó que "se hizo la segunda fecha en Córdoba, y ahora nos vamos este fin de semana con la tercera fecha a San Juan, porque es Santa Fe la que la organiza. Llevamos un poco la estructura para allá, para ver si podemos comenzar a desarrollar las aguas abiertas a otras ciudades de nuestro país".

"Por último, cerramos nuevamente nosotros, el 11 de abril con la cuarta fecha. Apuntamos a venirnos para la ciudad de Santa Fe, estamos estudiando los lugares a realizarse, hay varias posibilidades, pero lo cierto es que pensando que es selectivo para los Juegos Odesur, que también se van a desarrollar en nuestro ámbito. Es decir que tenemos una temporada cargada de actividad para las aguas abiertas, que no deja de ser todo un desafío para nuestra entidad" manifestó Yanina Primón.

