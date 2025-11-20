Uno Santa Fe | Negocios | ChangoMâs

Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 (feriado) de noviembre la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

20 de noviembre 2025 · 00:14hs
Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles OFERTAS FLASH con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos navideños para comenzar a celebrar la Navidad, en todas las sucursales del país.

  • Viernes 21: 15% de descuento con TODAS LAS TARJETAS DE DÉBITO, SIN TOPE DE REINTEGRO.
  • Viernes 21 y sábado 22: 20% de descuento, SIN TOPE DE REINTEGRO, en toda la compra abonando con Cuenta DNI (aplica en todas las sucursales del país).
  • Sábado 22 y domingo 23: 20% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, PAGANDO CON DINERO EN CUENTA, SIN TOPE DE REINTEGRO (excepto las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero).
  • Lunes 24: 20% de REINTEGRO EN TODA LA COMPRA (presencial y online) pagando con tarjetas de crédito y débito a través de MODO - acumulable con TODAS LAS PROMOCIONES Y DESCUENTOS (exclusivo para compras mínimas de $70.000 y tope de reintegro de $20.000 por cliente).

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las ofertas flash” con descuentos imperdibles en miles de referencias y surtido para adelantar las compras navideñas, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

  • Oportunidad de 3x2 en todas las galletitas dulces y tabletas de chocolate de marcas seleccionadas.
  • Opción del 80% en la segunda unidad en la compra de leches chocolatadas de primeras marcas.
  • Opción del 70% en la segunda unidad de leches larga vida, yogures en sachet y postrecitos de marcas seleccionadas.
  • 50% en la segunda unidad de gaseosas, quesos y fiambres feteados, dulce de leche y aguas minerales de marcas seleccionadas.
  • Oportunidades de 35%, 30% y 25% de descuento en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.

Especial Ofertas flash Navidad

Ø Oportunidad del 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en la compra de árboles de navidad.

Ø 2x1 en adornos para el arbolito, luces y decoración navideña.

Ø Cajas navideñas: 10% de descuento llevando 5 unidades o más.

Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

ChangoMâs

Lo último

Luciani, en UNO 106.3: Colón no puede volver a pasado y somos el mejor presente y futuro

Luciani, en UNO 106.3: "Colón no puede volver a pasado y somos el mejor presente y futuro"

Puma Martínez va por una noche histórica ante Jesse Rodríguez en Arabia Saudita

Puma Martínez va por una noche histórica ante Jesse Rodríguez en Arabia Saudita

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

Último Momento
Luciani, en UNO 106.3: Colón no puede volver a pasado y somos el mejor presente y futuro

Luciani, en UNO 106.3: "Colón no puede volver a pasado y somos el mejor presente y futuro"

Puma Martínez va por una noche histórica ante Jesse Rodríguez en Arabia Saudita

Puma Martínez va por una noche histórica ante Jesse Rodríguez en Arabia Saudita

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

El rector de la Universidad Católica de Santa Fe junto al Papa León XIV: saludo afectuoso y un regalo especial

El rector de la Universidad Católica de Santa Fe junto al Papa León XIV: saludo afectuoso y un regalo especial

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

Ovación
Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

¿Rosario Central, el mimado de la AFA? Campeón anual 2025 y nuevamente en el centro de la escena

¿Rosario Central, el mimado de la AFA? Campeón anual 2025 y nuevamente en el centro de la escena

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"