Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 (feriado) de noviembre la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles OFERTAS FLASH con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos navideños para comenzar a celebrar la Navidad, en todas las sucursales del país.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las “ofertas flash” con descuentos imperdibles en miles de referencias y surtido para adelantar las compras navideñas, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

Oportunidad de 3x2 en todas las galletitas dulces y tabletas de chocolate de marcas seleccionadas.

Opción del 80% en la segunda unidad en la compra de leches chocolatadas de primeras marcas.

Opción del 70% en la segunda unidad de leches larga vida, yogures en sachet y postrecitos de marcas seleccionadas.

50% en la segunda unidad de gaseosas, quesos y fiambres feteados, dulce de leche y aguas minerales de marcas seleccionadas.

Oportunidades de 35%, 30% y 25% de descuento en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.

Especial Ofertas flash Navidad

Ø Oportunidad del 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en la compra de árboles de navidad.

Ø 2x1 en adornos para el arbolito, luces y decoración navideña.

Ø Cajas navideñas: 10% de descuento llevando 5 unidades o más.

Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.