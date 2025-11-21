Uno Santa Fe | Ovación | Darío Herrera

Darío Herrera dirigirá la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

El árbitro argentino Darío Herrera fue designado para dirigir la final de la Copa Libertadores que jugarán Flamengo y Palmeiras en Perú

21 de noviembre 2025 · 21:44hs
La Conmebol designó al argentino Darío Herrera como árbitro principal para la final de la Copa Libertadores 2025, que disputarán Flamengo y Palmeiras el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima. El encuentro tendrá así a una terna arbitral íntegramente nacional.

El juez principal estará acompañado por Cristian Navarro y José Savorani como asistentes, mientras que Maximiliano Ramírez fue designado como cuarto árbitro. Además, el VAR también tendrá presencia albiceleste, con Héctor Paletta a cargo del videoarbitraje y Jorge Baliño como AVAR.

Con 40 años, Herrera acumula más de una década en la máxima categoría del fútbol argentino y cuenta con una trayectoria internacional de diez años en torneos de la Conmebol, donde ya ha sido parte de Eliminatorias Sudamericanas, Copa América, Libertadores y Sudamericana.

Antes de consolidarse en Primera División, el neuquino también sumó rodaje en el Ascenso, donde dirigió 60 partidos, incluidas dos finales del Reducido. En 2021, estuvo presente en la definición entre Barracas Central y Quilmes, mientras que en 2023 impartió justicia en el cruce entre Riestra y Deportivo Maipú.

La final entre equipos brasileños garantiza que el trofeo se quede en el país vecino, pero la conducción del partido recaerá en manos argentinas. El año pasado, Facundo Tello fue el árbitro en el triunfo de Botafogo ante Atlético Mineiro, en la final en el Monumental.

