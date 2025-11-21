Uno Santa Fe | Ovación | Racing

La durísima sanción que recibió Racing por parte de Conmebol

La Conmebol definió que Racing deberá jugar tres partidos a puertas cerradas, un cuarto con aforo reducido y además abonar una multa económica

21 de noviembre 2025 · 21:22hs
Conmebol sancionó a Racing por el recibimiento de sus hinchas en el partido ante Flamengo.

Conmebol sancionó a Racing por el recibimiento de sus hinchas en el partido ante Flamengo.

Racing recibirá a River en El Cilindro por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde tendrá a su estadio lleno gracias que se levantó la sanción impuesta por APreViDe por el recibimiento ante Flamengo luego de jugar a puertas cerradas el encuentro ante Defensa y Justicia. Sin embargo, este viernes cayó la resolución de Conmebol con una durísima multa.

La durísima sanción de Conmebol a Racing

Por el uso indebido de pirotecnia y además por un "grave hecho de racismo", la Confederación Sudamericana de Fútbol indicó que La Academia deberá jugar los próximos tres encuentros por competencias internacionales sin su público y un cuarto encuentro por aforo reducido. Por otro lado, deberá abonar una suma cercana a los 200 mil dólares.

En las semifinales de 2024, cuando el conjunto de Avellaneda enfrentó a Corinthians, también había realizado un impactante recibimiento con bengalas y fuegos artificiales por lo que Conmebol los sancionó con un partido a puertas cerradas, que cumplió en la primera fecha de la fase de grupos de la actual Copa Libertadores, donde cayó 2-1 con Atlético Bucaramanga. Ahora, la resolución fue más estricta dado a que Racing ahora es reincidente.

