Racing recibirá a River en El Cilindro por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde tendrá a su estadio lleno gracias que se levantó la sanción impuesta por APreViDe por el recibimiento ante Flamengo luego de jugar a puertas cerradas el encuentro ante Defensa y Justicia. Sin embargo, este viernes cayó la resolución de Conmebol con una durísima multa.
La durísima sanción que recibió Racing por parte de Conmebol
La Conmebol definió que Racing deberá jugar tres partidos a puertas cerradas, un cuarto con aforo reducido y además abonar una multa económica
La durísima sanción de Conmebol a Racing
Por el uso indebido de pirotecnia y además por un "grave hecho de racismo", la Confederación Sudamericana de Fútbol indicó que La Academia deberá jugar los próximos tres encuentros por competencias internacionales sin su público y un cuarto encuentro por aforo reducido. Por otro lado, deberá abonar una suma cercana a los 200 mil dólares.
En las semifinales de 2024, cuando el conjunto de Avellaneda enfrentó a Corinthians, también había realizado un impactante recibimiento con bengalas y fuegos artificiales por lo que Conmebol los sancionó con un partido a puertas cerradas, que cumplió en la primera fecha de la fase de grupos de la actual Copa Libertadores, donde cayó 2-1 con Atlético Bucaramanga. Ahora, la resolución fue más estricta dado a que Racing ahora es reincidente.