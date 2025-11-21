Con Julián Álvarez a la cabeza, las opciones de Barcelona para reemplazar a Lewandowski

Julián Álvarez atraviesa el mejor momento de su carrera profesional al consolidarse como la principal carta ofensiva de Atlético de Madrid, sumado a un rol preponderante en la Selección Argentina. Ese gran presente hizo que se encuentre en el radar de Barcelona para el próximo mercado de pases, para el cual emergió una alternativa de gran renombre.

Según el periodista especializado en mercado de pases Matteo Moretto, la Araña picaría en punta dentro de la consideración del presidente Joan Laporta para reemplazar a un Robert Lewandowski cuyo futuro se encuentra en duda, al existir chances de que finalice su periplo en Cataluña a sus 37 años.

La intención de la dirigencia blaugrana sería apuntar a delanteros con alta proyección y jóvenes, para lo cual cuentan con una excepción que emerge con la segunda alternativa en caso de no poder hacerse de los servicios del oriundo de Calchín.

De manera similar a lo que aconteció con Lewandowski, apareció el nombre de Harry Kane dentro del radar culé, goleador británico actualmente en Bayern Múnich a sus 32 años tras un extenso ciclo sin título en Tottenham. Sumado a una trayectoria en la Selección de Inglaterra donde logró hacerse de la capitanía y numerosos récord pero donde no logró gritar campeón, coqueteando con la gloria en numerosos torfeos antes de caer en instancias decisivas.