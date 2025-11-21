Uno Santa Fe | Santa Fe | dengue

Dengue en Santa Fe: aumentó la presencia del mosquito transmisor en 22 barrios de la ciudad

El último monitoreo entomológico municipal detectó un aumento en la presencia del vector transmisor de la enfermedad, aunque no se registran casos positivos en la ciudad. El municipio intensifica los descacharrados y la concientización.

21 de noviembre 2025 · 19:44hs
Dengue. Son 22 los barrios donde se encontró la presencia del vector transmisor.

Dengue. Son 22 los barrios donde se encontró la presencia del vector transmisor.

El mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue, incrementó su presencia en la ciudad de Santa Fe, según el último relevamiento entomológico realizado por la Municipalidad. El monitoreo semanal, basado en una red de ovitrampas y trampas de adultos, confirmó la actividad del vector en 22 barrios, un número superior al detectado la semana anterior.

Si bien es un dato de alerta, las autoridades sanitarias municipales destacan que la ciudad no presenta casos positivos de dengue en la actualidad.

LEER MÁS: Esta semana se detectó la presencia del mosquito trasmisor del dengue en 11 barrios de la ciudad: cuáles son

El mapa del mosquito: 22 barrios con actividad

El informe correspondiente a la Semana Epidemiológica 46 detalla la situación por sectores, diferenciando entre la detección de huevos y mosquitos adultos:

- 15 barrios dieron positivo por oviposición (presencia de huevos) en las ovitrampas: Altos del Valle, Ceferino Namuncurá, Loyola Sur, Domingo Sarmiento, Ciudadela Norte, Parque Juan de Garay, Unión y Trabajo, Jardín Mayoraz, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Roque Sáenz Peña, San Lorenzo, Chalet, Centenario y Colastiné Norte.

- 4 barrios dieron positivo por adultos: Centro, Candioti Norte, General Alvear y Coronel Dorrego.

- 3 barrios presentaron actividad en ambos métodos (huevos y adultos): Sur, Sargento Cabral y Guadalupe Oeste.

Sistema de vigilancia reforzado

La Municipalidad lleva a cabo el control entomológico con un sistema que incluye 60 localizaciones con ovitrampas para seguir la puesta de huevos.

Este año, además, se sumaron 30 trampas adicionales para mosquitos adultos, gracias a un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático (CEVARCAM-FICH) de la UNL. Esta doble vigilancia permite tener un panorama más completo de la circulación del vector.

LEER MÁS: Dengue en Santa Fe: confirman circulación del mosquito y activan operativos en barrios críticos

Intensificación de las Tareas de Prevención

Ante la detección de la actividad del mosquito, especialmente luego de las intensas lluvias y con la llegada de las altas temperaturas, el municipio ha intensificado las tareas de promoción y prevención, priorizando los sectores con mayor porcentaje de trampas positivas.

Las acciones que continúan son: descacharrados asistidos en los barrios con mayor actividad del vector, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, más talleres informativos en escuelas.

Se recuerda a los vecinos que el personal municipal se encuentra debidamente identificado. Para cualquier consulta sobre la visita de promotores, se puede llamar a la línea gratuita municipal 0800 777 5000.

Medidas clave para el cuidado en el hogar

La colaboración ciudadana es esencial para combatir al mosquito, que se cría en recipientes con agua estancada. La Municipalidad reitera las siguientes recomendaciones:

- Vaciar, limpiar y descartar todos los recipientes que acumulen agua.

- Revisar y limpiar desagües y canaletas de manera regular, preferentemente con agua caliente.

- Extremar el cuidado de bebederos de animales, floreros y piletines, sobre todo después de las lluvias, evitando que el agua se estanque.

- Utilizar repelentes, espirales e insecticidas dentro de las viviendas.

- Colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües.

- Limpiar y desmalezar patios y jardines.

Además, ante la aparición de cualquier síntoma de dengue (fiebre, dolor de cabeza o muscular), se debe consultar al médico de manera inmediata y no automedicarse.

dengue Santa Fe barrios mosquito
Noticias relacionadas
Monseñor José María Arancedo, exarzobispo de Santa Fe.

Piden oración por la salud del exarzobispo de Santa Fe José María Arancedo: lo operaron por una complicación digestiva

fentanilo contaminado: familiares de victimas iran a la camara de diputados de santa fe

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

Valores combustibles YPF

Combustibles en Santa Fe: por qué los precios cambian todos los días y qué implica para los usuarios

La bandera de la ciudad de Santa Fe en formato tridimensional para que las personas ciegas puedan conocerla

En formato táctil y tridimensional: la bandera de la ciudad también tiene su versión accesible

Lo último

Darío Herrera dirigirá la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

Darío Herrera dirigirá la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

Con Julián Álvarez a la cabeza, las opciones de Barcelona para reemplazar a Lewandowski

Con Julián Álvarez a la cabeza, las opciones de Barcelona para reemplazar a Lewandowski

La durísima sanción que recibió Racing por parte de Conmebol

La durísima sanción que recibió Racing por parte de Conmebol

Último Momento
Darío Herrera dirigirá la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

Darío Herrera dirigirá la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

Con Julián Álvarez a la cabeza, las opciones de Barcelona para reemplazar a Lewandowski

Con Julián Álvarez a la cabeza, las opciones de Barcelona para reemplazar a Lewandowski

La durísima sanción que recibió Racing por parte de Conmebol

La durísima sanción que recibió Racing por parte de Conmebol

Cuál es el sueldo promedio en cada provincia: el mapa salarial de 2025 y qué sucede en Santa Fe

Cuál es el sueldo promedio en cada provincia: el mapa salarial de 2025 y qué sucede en Santa Fe

Dengue en Santa Fe: aumentó la presencia del mosquito transmisor en 22 barrios de la ciudad

Dengue en Santa Fe: aumentó la presencia del mosquito transmisor en 22 barrios de la ciudad

Ovación
Central campeón: ¿Unión podría reclamar un título por 1978?

Central campeón: ¿Unión podría reclamar un título por 1978?

Mónica Malvicino: Papá siempre soñó con un Unión grande, estaría muy feliz

Mónica Malvicino: "Papá siempre soñó con un Unión grande, estaría muy feliz"

Abraham por UNO 106.3: Colón es un club grande, hay que dejar de pensar chiquito

Abraham por UNO 106.3: "Colón es un club grande, hay que dejar de pensar chiquito"

Los Pumas tendrán cambios para jugar con Inglaterra en Londres

Los Pumas tendrán cambios para jugar con Inglaterra en Londres

Almagro A y Sanjustino definirán el título en el Oficial Prefederal

Almagro A y Sanjustino definirán el título en el Oficial Prefederal

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"