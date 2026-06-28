Noticias de última hora en Santa Fe: Los poseedores de BTC ganan 6.700 dólares diarios gracias a la minería en la nube de ASDeFi

En el segundo trimestre de 2026, se produjo un nuevo fenómeno en el mercado de inversión en criptomonedas de Santa Fe (Argentina). Ante la continua volatilidad del precio del bitcoin y la devaluación prolongada del peso, cada vez más inversores locales en criptomonedas comenzaron a replantearse una cuestión: además de mantener el BTC a largo plazo, ¿es posible que las criptomonedas que tienen en su poder generen un flujo de caja continuo?

Desde junio, algunos inversores de la zona de Santa Fe han comenzado a obtener ingresos estables a través del minado en la nube de ASDeFi . Algunos de los usuarios que han adquirido contratos de nivel superior han indicado que, gracias a la inversión a largo plazo en potencia de cálculo en la nube, sus ingresos diarios han alcanzado ya unos 6.700 dólares, una noticia que ha despertado rápidamente el interés en los círculos locales de inversión en criptomonedas.

¿Por qué los inversores de Santa Fe están empezando a interesarse por la minería en la nube?

Para los inversores de Santa Fe, lo que les interesa no es solo el precio de las criptomonedas, sino si estas son capaces de generar ingresos de forma sostenible. Lo que les atrae del minado en la nube es, principalmente, que les permite obtener beneficios de los activos digitales sin necesidad de construir centros de minado ni asumir los costes energéticos, ni tampoco de adquirir equipos ni ocuparse del mantenimiento técnico.

¿Qué es la minería en la nube de ASDeFi?

ASDeFi, fundada en 2020 y con sede en el Reino Unido, está sujeta a la supervisión de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y es una plataforma internacional especializada en la minería de potencia de cálculo en la nube y en servicios de activos digitales.

Un sistema inteligente de programación de potencia de cómputo impulsado por IA permite operaciones automatizadas y la liquidación de ganancias las 24 horas del día. No es necesario adquirir hardware de minería ni ocuparse del mantenimiento de los equipos, los costos de electricidad o la gestión técnica; basta con comprar un contrato de potencia de cómputo en la nube que se ajuste a su presupuesto para comenzar a minar.

¿Cómo participar en la minería en la nube?

Regístrate ahora para recibir 15 $ gratis para comprar un contrato de minería y obtén un rendimiento diario de 0,60 $.

Depositar criptomonedas

Deposita criptomonedas populares como BTC, ETH, XRP, DOGE y SOL, y vincula una dirección de recepción de billetera digital para retirar las ganancias de la minería.

Selecciona y compra un contrato de minería

Ve a la página de contratos y compra el contrato de registro de 15 $. También puedes elegir un contrato de minería según tu presupuesto y plan de inversión.

Comienza a minar y retira tus ganancias

Una vez completada la compra del contrato, la plataforma asigna automáticamente potencia de cálculo y el contrato de minería en la nube entra en funcionamiento. Pue

des monitorear tus ganancias en tiempo real desde tu teléfono móvil y retirar los beneficios de la minería en cualquier momento.

Ejemplo de contrato de minería en la nube:

Opiniones de usuarios reales:

Carlos, un operador de materias primas agrícolas de 52 años radicado en la región de Santa Fe, había mantenido durante mucho tiempo Bitcoin como un activo a largo plazo. Sin embargo, la significativa volatilidad del mercado lo llevó a considerar formas de mejorar la utilidad de sus activos digitales.

En marzo de 2026, comenzó a adquirir contratos de minería de ASDeFi.

Carlos declaró:

"En lugar de vender mis BTC, los utilicé para comprar contratos de minería. Simplemente quería generar ingresos continuos con mis BTC en vez de limitarme a esperar a que el precio subiera. Para un inversor como yo, el hecho de no tener que comprar equipos de minería ni pagar facturas de electricidad es un factor crucial".

Tras tres meses de actividad, fue aumentando gradualmente su asignación de potencia de cálculo; actualmente, los rendimientos diarios de su cartera de contratos de minería se acercan a los 6.700 dólares.

Conclusión

Los cambios entre los inversores de Santa Fe reflejan que el mercado argentino de las criptomonedas está entrando en una nueva etapa. La minería en la nube no sustituye a las inversiones existentes, sino que constituye una nueva forma de gestionar activos. El foco de la competencia entre los inversores ya no es quién posee más criptomonedas, sino quién es capaz de hacer que sus activos criptográficos generen valor de forma sostenida. En el marco de esta tendencia, ASDeFi se ha convertido en la nueva plataforma en la que se fijan los inversores en criptomonedas de Santa Fe.

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