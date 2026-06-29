Botta se aleja de Colón: cuál es el motivo por el cual no se daría el regreso más esperado

Rubén Botta quiere volver a Colón y desde lo deportivo no habría obstáculos, pero una situación particular complica seriamente la posibilidad.

La ilusión de los hinchas de Colón por volver a ver a Rubén Botta con la camiseta rojinegra comenzó a perder fuerza. Si bien el mediocampista reúne varias condiciones que hacían pensar en un regreso posible, hay un factor extrafutbolístico que hoy aparece como el principal obstáculo y que, de no modificarse, terminaría por descartar definitivamente la operación.

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El futbolista, que actualmente pertenece a Defensa y Justicia, no figura entre las prioridades del entrenador Julio Vaccari, por lo que desde el aspecto deportivo no existirían demasiadas trabas para una salida. Incluso, Botta se mostró dispuesto a asumir el desafío de disputar la Primera Nacional con el objetivo de buscar el ascenso y, al mismo tiempo, tomarse revancha del descenso que sufrió con Colón en la temporada 2023.

El problema no pasa por el fútbol para Botta

Sin embargo, el mayor inconveniente no tiene relación con contratos ni con negociaciones entre clubes. La situación que hoy condiciona el regreso del volante es de índole familiar.

Según pudo saberse, el entorno de Botta no está dispuesto a regresar a vivir a Santa Fe, una cuestión que el jugador todavía no logró resolver y que, por estas horas, aparece como el principal impedimento para concretar su vuelta al Sabalero.

En consecuencia, mientras esa situación permanezca sin solución, el retorno del enganche se presenta cada vez más lejano, más allá de la voluntad deportiva del futbolista.

Otra alternativa que se desvanece para Colón

El panorama representa un nuevo revés para la dirigencia rojinegra, que continúa buscando un volante de jerarquía para potenciar el plantel de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional.

En los últimos días también se fueron frustrando otras negociaciones importantes. Bruno Nasta continuará en San Miguel, Jonathan Herrera terminó incorporándose a Defensa y Justicia y Marcelo Eggel aparece muy complicado por el interés que despertó en clubes de Primera División e incluso del exterior.

Así, el mercado de pases empieza a presentar más dificultades que certezas para Colón, que hasta el momento solamente logró incorporar a Franco García y sigue trabajando para satisfacer los pedidos de Ezequiel Medrán.

El recuerdo de un paso que dejó huella

Botta disputó una única temporada con la camiseta de Colón, aunque dejó una marca importante en el equipo. Durante 2023 jugó 17 encuentros oficiales entre la Copa de la Liga, la Copa Argentina y el partido por la permanencia, convirtió tres goles, aportó una asistencia y fue uno de los futbolistas más determinantes del plantel, pese a no poder evitar el descenso a la Primera Nacional.

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Por eso, su posible regreso despertó rápidamente la ilusión de los hinchas. Hoy, esa expectativa empieza a diluirse por un motivo que excede completamente al fútbol.