Pasó una nueva fecha de la Copa Santa Fe que tiene puntero a Universitario

La cuarta fecha de la Copa Santa Fe arrojó la victoria de Universitario sobre Santa Fe RC, lo que le permite a los Cuervos mantenerse en la cima de la tabla

El pasado fin de semana se disputó la cuarta fecha de la Copa Santa Fe de rugby masculino que tuvo como ganadores a Universitario de Santa Fe sobre Santa Fe Rugby, y la victoria de La Salle Jobson sobre Cha Roga en la ciudad de Santo Tomé. También se registraron las victorias de CRAR de Rafaela, y CRAI. La punta del certamen quedó en soledad en manos de los Cuervos.

Tal como viene sucediendo desde principios de año, y en coincidencia con las ventanas dispuestas en el Torneo Regional del Litoral por la disputa del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby, se desarrolló una nueva jornada de la competencia provincial que cuenta con la realización de la Unión Santafesina con el respaldo del gobierno provincial por intermedio de la Lotería de Santa Fe.

Universitario ganó y es puntero de la Copa Santa Fe

En barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe ratificó su buen presente en esta competición, y superó a Santa Fe Rugby Club por 26 a 22 bajo el arbitraje de Fabián Prats. El primer tiempo fue ampliamente favorable a los dirigidos por Mauro Aranda, que se fueron al descanso ganando por un amplio 23 a 3, mientras que en el complemento, los de Sauce Viejo lograron una considerable remontada pero no les alcanzó.

En el caso de los Cuervos hubo un try, tres penales y una conversión de Ignacio Haas, un try de Víctor Redondo y uno de Tomás Nuñez. Para los Tricolores los puntos llegaron por intermedio de dos tries de Juan Cruz Strada, un try de Tomás Fertonani, más un penal, y dos conversiones de Augusto Basso.

En la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, CRAI cosechó un triunfo cotizado ante uno de los elencos que venía puntero como Alma Juniors de Esperanza al que superó por 18 a 14 bajo el control de Mateo Ciaccio. En el departamento Castellanos, con el referato de Facundo Puntillo, CRAR de Rafaela fue impiadoso con Querandí RC al imponerse por un expresivo 84 a 3. En los rafaelinos marcaron catorce tries, mientras que para los del parque Belgrano de la capital provincial, los tres puntos fueron marcados por un penal de Mateo Villar.

Los Cuervos ganaron y son los punteros en primera división de la Copa Santa Fe.

En Santo Tomé, en un cotejo intenso y muy parejo, La Salle Jobson venció a Cha Roga Club por 20 a 15 bajo el control de Exequiel Adrover. Para el conjunto colegial hubo tries de Tomás Marconi, Andrés Ríos y Francisco De Marco, más una conversión y un penal de Gerónimo Rosa. Para el elenco Cangrejo, hubo tries de Pietro Croce y Julián Cabral, más un penal y una conversión de Bladimir Villamayor.

Posiciones y próxima fecha

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Universitario de Santa Fe 19, Alma Juniors de Esperanza 16, CRAR de Rafaela 15, CRAI 14, La Salle Jobson 9, Brown de San Vicente 6, Santa Fe Rugby 3, Cha Roga Club 1 y Querandí RC 0. En la próxima fecha a disputarse el sábado 25 de julio se medirán CRAI con Universitario de Santa Fe, Santa Fe Rugby con CRAR de Rafaela, La Salle Jobson con Querandí RC y Atlético Almirante Brown de San Vicente con Cha Roga Club, quedando libre Alma Juniors de Esperanza.

En cuanto a la divisional reserva, Cha Roga Club consiguió un importante triunfo frente a La Salle Jobson por 12 a 7 bajo el referato de Santiago Jelicic, mientras que CRAR de Rafaela derrotó a Querandí RC por 90 a 15 con el control de Mario Cavenaghi.

Gran triunfo cosechó Cha Roga Club en reserva frente a La Salle Jobson.

En la Granja La Esmeralda, Santa Fe Rugby superó a Universitario de Santa Fe por 32 a 30 bajo el arbitraje de Juan Pablo Ferino, mientras que en el polideportivo de la ruta provincial 70, CRAI venció en condición de visitante a Alma Juniors de Esperanza con el referato de Carlos Recce. En la oportunidad quedó libre Atlético Brown de San Vicente.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: CRAR de Rafaela 20, CRAI y Universitario de Santa Fe 15, Alma Juniors de Esperanza 10, Santa Fe Rugby Club 8, La Salle Jobson 7, Cha Roga Club 5, Querandí RC y Brown de San Vicente 0. En la próxima fecha se cruzarán CRAI con Universitario, Santa Fe Rugby con CRAR de Rafaela, La Salle Jobson con Querandí RC, Brown de San Vicente con Cha Roga, y libre quedará en la oportunidad Alma Juniors de Esperanza.