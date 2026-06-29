Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

Pasó una nueva fecha de la Copa Santa Fe que tiene puntero a Universitario

La cuarta fecha de la Copa Santa Fe arrojó la victoria de Universitario sobre Santa Fe RC, lo que le permite a los Cuervos mantenerse en la cima de la tabla

Ovación

Por Ovación

29 de junio 2026 · 09:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
En Las Delicias

En Las Delicias, Universitario superó a Santa Fe Rugby por un ajustado 26 a 22.

El pasado fin de semana se disputó la cuarta fecha de la Copa Santa Fe de rugby masculino que tuvo como ganadores a Universitario de Santa Fe sobre Santa Fe Rugby, y la victoria de La Salle Jobson sobre Cha Roga en la ciudad de Santo Tomé. También se registraron las victorias de CRAR de Rafaela, y CRAI. La punta del certamen quedó en soledad en manos de los Cuervos.

Tal como viene sucediendo desde principios de año, y en coincidencia con las ventanas dispuestas en el Torneo Regional del Litoral por la disputa del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby, se desarrolló una nueva jornada de la competencia provincial que cuenta con la realización de la Unión Santafesina con el respaldo del gobierno provincial por intermedio de la Lotería de Santa Fe.

Universitario ganó y es puntero de la Copa Santa Fe

En barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe ratificó su buen presente en esta competición, y superó a Santa Fe Rugby Club por 26 a 22 bajo el arbitraje de Fabián Prats. El primer tiempo fue ampliamente favorable a los dirigidos por Mauro Aranda, que se fueron al descanso ganando por un amplio 23 a 3, mientras que en el complemento, los de Sauce Viejo lograron una considerable remontada pero no les alcanzó.

En el caso de los Cuervos hubo un try, tres penales y una conversión de Ignacio Haas, un try de Víctor Redondo y uno de Tomás Nuñez. Para los Tricolores los puntos llegaron por intermedio de dos tries de Juan Cruz Strada, un try de Tomás Fertonani, más un penal, y dos conversiones de Augusto Basso.

En la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, CRAI cosechó un triunfo cotizado ante uno de los elencos que venía puntero como Alma Juniors de Esperanza al que superó por 18 a 14 bajo el control de Mateo Ciaccio. En el departamento Castellanos, con el referato de Facundo Puntillo, CRAR de Rafaela fue impiadoso con Querandí RC al imponerse por un expresivo 84 a 3. En los rafaelinos marcaron catorce tries, mientras que para los del parque Belgrano de la capital provincial, los tres puntos fueron marcados por un penal de Mateo Villar.

Los Cuervos ganaron y son los punteros en primera divisi&oacute;n de la Copa Santa Fe.

Los Cuervos ganaron y son los punteros en primera división de la Copa Santa Fe.

En Santo Tomé, en un cotejo intenso y muy parejo, La Salle Jobson venció a Cha Roga Club por 20 a 15 bajo el control de Exequiel Adrover. Para el conjunto colegial hubo tries de Tomás Marconi, Andrés Ríos y Francisco De Marco, más una conversión y un penal de Gerónimo Rosa. Para el elenco Cangrejo, hubo tries de Pietro Croce y Julián Cabral, más un penal y una conversión de Bladimir Villamayor.

Posiciones y próxima fecha

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Universitario de Santa Fe 19, Alma Juniors de Esperanza 16, CRAR de Rafaela 15, CRAI 14, La Salle Jobson 9, Brown de San Vicente 6, Santa Fe Rugby 3, Cha Roga Club 1 y Querandí RC 0. En la próxima fecha a disputarse el sábado 25 de julio se medirán CRAI con Universitario de Santa Fe, Santa Fe Rugby con CRAR de Rafaela, La Salle Jobson con Querandí RC y Atlético Almirante Brown de San Vicente con Cha Roga Club, quedando libre Alma Juniors de Esperanza.

En cuanto a la divisional reserva, Cha Roga Club consiguió un importante triunfo frente a La Salle Jobson por 12 a 7 bajo el referato de Santiago Jelicic, mientras que CRAR de Rafaela derrotó a Querandí RC por 90 a 15 con el control de Mario Cavenaghi.

Gran triunfo cosech&oacute; Cha Roga Club en reserva frente a La Salle Jobson.

Gran triunfo cosechó Cha Roga Club en reserva frente a La Salle Jobson.

En la Granja La Esmeralda, Santa Fe Rugby superó a Universitario de Santa Fe por 32 a 30 bajo el arbitraje de Juan Pablo Ferino, mientras que en el polideportivo de la ruta provincial 70, CRAI venció en condición de visitante a Alma Juniors de Esperanza con el referato de Carlos Recce. En la oportunidad quedó libre Atlético Brown de San Vicente.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: CRAR de Rafaela 20, CRAI y Universitario de Santa Fe 15, Alma Juniors de Esperanza 10, Santa Fe Rugby Club 8, La Salle Jobson 7, Cha Roga Club 5, Querandí RC y Brown de San Vicente 0. En la próxima fecha se cruzarán CRAI con Universitario, Santa Fe Rugby con CRAR de Rafaela, La Salle Jobson con Querandí RC, Brown de San Vicente con Cha Roga, y libre quedará en la oportunidad Alma Juniors de Esperanza.

Copa Santa Fe Universitario Santa Fe RC
Noticias relacionadas
Universitario defenderá la punta de la Copa Santa Fe de rugby.

Se juega este fin de semana la cuarta fecha de la Copa Santa Fe

Sanjustino se impuso a Brown de San Vicente en la ida de la tercera fase de Copa Santa Fe.

Arrancó la ida de una nueva ronda de la Copa Santa Fe de fútbol masculino

Banco Provincial hizo un gran trabajo y se quedó con el Torneo Dos Orillas.

Banco Provincial se consagró campeón del Torneo Dos Orillas femenino

rally argentino: villagra gano en catamarca, en una fantastica definicion

Rally Argentino: Villagra ganó en Catamarca, en una fantástica definición

Lo último

Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Último Momento
Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos menores de entre los escombros en Venezuela

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos menores de entre los escombros en Venezuela

Botta se aleja de Colón: cuál es el motivo por el cual no se daría el regreso más esperado

Botta se aleja de Colón: cuál es el motivo por el cual no se daría el regreso más esperado

Ovación
A 40 años de México 1986: el Mundial que inmortalizó a Maradona y consagró para siempre a la Selección

A 40 años de México 1986: el Mundial que inmortalizó a Maradona y consagró para siempre a la Selección

Brasil pone a prueba su favoritismo frente a un Japón que quiere hacer historia

Brasil pone a prueba su favoritismo frente a un Japón que quiere hacer historia

Paraguay se ilusiona con otro golpe: el equipo de Alfaro desafía a Alemania

Paraguay se ilusiona con otro golpe: el equipo de Alfaro desafía a Alemania

Países Bajos y Marruecos animan un duelo de alto voltaje por un lugar en octavos

Países Bajos y Marruecos animan un duelo de alto voltaje por un lugar en octavos

El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Maibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Maibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa