Tras marcar señales de vida, el perro se convirtió en el protagonista de la misión humanitaria argentina

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos menores de entre los escombros en Venezuela

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela , un integrante de la misión humanitaria argentina se convirtió en uno de los protagonistas de las tareas de rescate . Se trata de Bart, un perro especializado en búsqueda y rescate que permitió encontrar con vida a dos menores atrapados bajo una estructura colapsada .

El operativo se desarrolló el domingo por la tarde, cuando el contingente argentino se dirigía hacia otro punto de trabajo y recibió un pedido de urgencia de parte de personal de Protección Civil de Venezuela, que había detectado indicios de personas con vida entre los escombros.

Bart ingresó a un túnel abierto en la estructura derrumbada y marcó presencia positiva, una señal clave para los rescatistas, que reorientaron la excavación hacia el sector indicado por el animal.

La intervención del perro permitió localizar a dos menores de edad que permanecían atrapados

La intervención del perro permitió localizar a dos menores de edad que permanecían atrapados y que finalmente fueron rescatados con vida por los infantes de marina argentinos y los equipos de emergencia venezolanos.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa, Bart integra el dispositivo de búsqueda del primer escalón de militares especializados que Argentina desplegó en Venezuela como parte de la misión de asistencia humanitaria.

Finalizada la operación, el perro fue reconocido por las autoridades venezolanas presentes en el lugar, que agradecieron su desempeño durante las tareas de rescate.

La misión argentina continúa trabajando en las zonas más afectadas por los sismos, en coordinación con las autoridades locales y con otros contingentes internacionales que participan de la emergencia.

Según se confirmó, la tragedia ya dejó al menos 1.450 muertos, más de 3.150 heridos y miles de familias damnificadas, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre las ruinas del estado de La Guaira, la región más castigada por el desastre.