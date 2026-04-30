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A los 91 años, Macaya Márquez se prepara para cubrir su 18° Mundial consecutivo

El periodista deportivo Enrique Macaya Márquez estuvo presente desde Suecia 1958 en la Copa del Mundo y ampliará una marca única a nivel global.

30 de abril 2026 · 11:51hs
Enrique Macaya Márquez cubrirá su 18° Mundial de forma consecutiva.

Enrique Macaya Márquez cubrirá su 18° Mundial de forma consecutiva.

A los 91 años, Enrique Macaya Márquez se prepara para volver a hacer historia en el periodismo deportivo: si se confirma su presencia en la Copa del Mundo 2026, alcanzará su 18° Mundial consecutivo, un récord absoluto a nivel global que lo mantiene como la voz más longeva y constante en la cobertura del torneo más importante del fútbol.

Enrique Macaya Márquez estará presente en la cita mundial

La participación del histórico analista argentino en el Mundial que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá fue anticipada en una campaña de Cabify, donde el periodista aparece como protagonista de un spot que gira en torno a su viaje rumbo a la Copa. Allí, se refuerza una idea que atraviesa varias generaciones: si hay Mundial, tiene que estar Macaya.

Su vínculo con la máxima cita del fútbol comenzó en Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958 y desde entonces no se perdió ninguna edición. En ese recorrido fue testigo directo de momentos centrales de la historia del deporte: las consagraciones de la Selección argentina en Copa Mundial de Argentina 1978 y México 1986 y, más recientemente, en Catar 2022. Su presencia ininterrumpida durante más de seis décadas lo convirtió en el periodista con mayor cantidad de coberturas mundialistas del mundo.

En Qatar 2022 ya había alcanzado su 17° Mundial consecutivo, una marca inédita que lo consolidó como referencia histórica del análisis futbolístico internacional. De concretarse su presencia en la edición 2026, Macaya ampliará un récord prácticamente imposible de igualar.

A lo largo de su trayectoria cubrió torneos en distintas etapas del periodismo deportivo: desde las transmisiones radiales con escasa tecnología hasta las actuales coberturas multiplataforma, siempre con el mismo rol central como analista táctico y comentarista.

Su vigencia también se explica por una carrera que excede las Copas del Mundo. Fue protagonista de ciclos emblemáticos como Fútbol de Primera, participó en transmisiones internacionales durante décadas y publicó libros dedicados al análisis del juego, consolidando un estilo propio que lo convirtió en una referencia para varias generaciones de periodistas.

Macaya Márquez Mundial años
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