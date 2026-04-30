El duro presente que atraviesa Eduardo Domínguez en Brasil

Eduardo Domínguez cambió la comodidad de Estudiantes por el desafío de Atlético Mineiro y el escenario no está siendo el esperado. El técnico argentino acumula ocho derrotas en sus primeros 15 partidos al frente del Galo, con resultados que generaron un terremoto en Brasil.

El equipo cayó en la Copa Sudamericana ante Puerto Cabello de Venezuela y ante Cienciano de Perú, dos rivales ante los cuales Mineiro nunca había perdido en su historia. Los rumores de salida crecieron y el Barba tuvo que salir a cortarlos de raíz: "No voy a desgastarme ni un segundo en las mentiras que empiezan a circular."

Los números de Domínguez como DT del Galo

Los números del Atlético en 2026 son alarmantes. En 28 partidos en la temporada, el club acumula diez derrotas en total. Bajo el mando de Domínguez, que asumió a fines de febrero, el saldo es de seis victorias, un empate y ocho derrotas en 15 partidos, con una efectividad del 44%.

Los últimos siete compromisos lo dicen todo: dos victorias y cinco derrotas, con cinco goles a favor y doce en contra. Entre los resultados más dolorosos aparecen el 0-4 ante Flamengo, el 0-2 ante Coritiba y las caídas históricas ante Puerto Cabello y Cienciano.

La derrota ante Coritiba fue el detonante que reactivó los rumores. El Galo quedó en la 15ª posición del Brasileirao con apenas 14 puntos, muy lejos de las expectativas de un club que llegó a la temporada con ambiciones de pelear arriba.

En conferencia de prensa, el DT no esquivó el tema y fue contundente: "No voy a desgastarme ni un segundo en las mentiras que empiezan a circular." También recordó por qué tomó la decisión de dejar Argentina para asumir este desafío: "Estaba tranquilo en un lugar donde todos me querían, donde fui campeón varias veces. Vine acá por lo que me movilizaba, sabiendo lo positivo y lo negativo. Sigo convencido de eso."

Sobre la crisis de resultados, fue claro: "Cuando tomo una decisión, lo más importante es estar convencido. Cuando las cosas no salen como uno espera, hay que entender que estas situaciones pueden pasar. No tengo nada que reprocharme."

El respaldo también llegó desde la dirigencia. Paulo Bracks, director deportivo del club, negó categóricamente cualquier reunión de emergencia para discutir una salida: "No hubo ningún tipo de reunión sobre eso. Eduardo se reunió con su cuerpo técnico y yo con los jugadores."

El Barba llegó a Brasil como uno de los entrenadores más exitosos del fútbol argentino. Inició su carrera como DT en Huracán en 2015 y luego pasó por Colón, Nacional de Uruguay y dos ciclos en Independiente antes de asumir en Estudiantes a comienzos de 2023.

Con el Pincha conquistó dos Copas de la Liga, una Copa Argentina y el Campeonato Clausura 2025, su último gran logro antes de cruzar la frontera. Ese historial fue el que convenció a Atlético Mineiro de apostar por él. Hoy, la realidad del campo de juego está muy lejos de ese currículum.