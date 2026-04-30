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Aumento del gas: autorizan a Litoral Gas a actualizar la tarifa desde mayo

En la previa de los meses de mayor consumo por el frío, Enargás aprobó los nuevos cuadros tarifarios. La suba ronda 3% promedio y comenzará a regir este viernes

30 de abril 2026 · 11:40hs
Boletas de Litoral Gas 

Boletas de Litoral Gas 

Las boletas de gas volverán a aumentar desde este viernes 1 de mayo para los usuarios de Litoral Gas. El ajuste fue autorizado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) y ronda 3% promedio, justo cuando empieza la época del año en la que más crece el consumo por las bajas temperaturas.

La suba quedó oficializada este jueves a través de la Resolución 460/2026 publicada en el Boletín Oficial y forma parte del esquema de actualizaciones mensuales que viene aplicando el gobierno nacional sobre las tarifas energéticas.

Gas aumento

En los usuarios residenciales sin subsidios, el impacto cambia según la categoría y el nivel de consumo. En Santa Fe, por ejemplo, para un usuario R1 –la categoría más baja– el cargo fijo mensual pasará de $3.056,80 a $3.182,36, mientras que el valor por metro cúbico consumido subirá de $291,81 a $299,34.

En categorías de consumo más alto, como R3 4.°, el cargo fijo aumentará de $28.472,58 a $29.642,13 y el cargo variable por consumo pasará de $374,82 a $385,76 por metro cúbico. La actualización también alcanza a comercios, industrias, estaciones de GNC y entidades de bien público.

Además del incremento tarifario, el nuevo esquema incorpora cambios en la forma en que se calcula el costo del gas. Uno de los puntos centrales es el llamado Precio Anual Uniforme (PAU), un valor promedio que fija el Gobierno nacional para distribuir el costo del gas a lo largo de todo el año. La idea es evitar saltos más bruscos en las facturas durante el invierno, cuando aumenta el consumo y también el costo de abastecimiento. Ese valor, además, es el que se toma como referencia para aplicar los subsidios a los usuarios residenciales.

Cómo quedó en Santa Fe para los ususarios de Litoral Gas

En el caso de Santa Fe, el PAU definido para Litoral Gas quedó establecido en $195,88 por metro cúbico.

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La resolución del Enargás también incorpora otros componentes técnicos, como una nueva cuota de la Revisión Quinquenal Tarifaria y mecanismos de compensación por diferencias entre el costo real del gas y el valor que había sido calculado previamente en las facturas.

Litoral Gas Enargás usuarios boletas Santa Fe
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