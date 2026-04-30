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Nación asistirá a los santafesinos por la inundaciones

Se repararán caminos e infraestructura. "Gestión mata relato", dijo la diputada Romina Diez.

30 de abril 2026 · 11:48hs
Nación asistirá a los santafesinos por la inundaciones

El gobierno nacional de Javier Milei, ante las inundaciones en el norte santafesino, acompañará a los ciudadanos con asistencia para reparar caminos e infraestructura, también reforzará un acuerdo clave para fortalecer la caja de jubilaciones de Santa Fe.

"Durante años Santa Fe fue ignorada por gobiernos de todos los colores. Hoy, en el gobierno de Javier Milei ,las respuestas llegan con gestión, sostuvo la legisladora de La Libertad Avanza, Romina Diez.

Ante la pronta respuesta del gobierno debido a la situación que se vive en el norte provincial, la presidenta del partido en Santa Fe, afirmó: "Gestión mata relato".

Para terminar, Romina Diez, resaltó: "Seguimos dando soluciones y orden en las cuentas públicas".

Romina Diez
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