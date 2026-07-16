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A qué sanción se expone la AFA por la bandera de Malvinas

La celebración de los jugadores argentinos con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria ante Inglaterra podría derivar en una investigación de la FIFA.

Ovación

Por Ovación

16 de julio 2026 · 15:28hs
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A qué sanción se expone la AFA por la bandera de Malvinas

La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial, luego de remontar el partido frente a Inglaterra, dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo. Varios futbolistas celebraron con una bandera que llevaba la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un gesto que fue ampliamente respaldado en el país, pero que también podría generar consecuencias disciplinarias para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La principal incógnita es cómo ese emblema ingresó al Atlanta Stadium, ya que la FIFA había determinado, junto con las autoridades de seguridad, que no estaría permitido el ingreso de banderas o elementos vinculados al conflicto por las Islas Malvinas.

Qué sanciones podría aplicar la FIFA

El Código Disciplinario de la FIFA establece que durante sus competencias están prohibidas las manifestaciones de carácter político, ideológico o religioso. Ante este tipo de situaciones, el organismo suele abrir un expediente para analizar el contexto antes de adoptar una resolución.

En ese escenario, la AFA podría quedar expuesta a distintas sanciones que van desde una advertencia formal hasta multas económicas. También podrían recibir sanciones individuales los futbolistas involucrados en la exhibición de la bandera.

Una eventual suspensión deportiva aparece como una alternativa poco probable, ya que ese tipo de castigos suele reservarse para infracciones consideradas de mayor gravedad o para casos de reincidencia.

El antecedente de Rusia 2018

No sería la primera vez que la FIFA analiza una celebración con contenido político durante un Mundial.

En Rusia 2018, los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri festejaron sus goles frente a Serbia realizando con sus manos el águila bicéfala, símbolo presente en la bandera de Albania y asociado al conflicto entre Serbia y Kosovo.

Tras la denuncia presentada por la federación serbia, la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió aplicar multas de 10.000 francos suizos a Xhaka y Shaqiri, mientras que el capitán Stephan Lichtsteiner recibió una sanción económica de 5.000 francos suizos por repetir el mismo gesto.

Más recientemente, en este Mundial, el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, ingresó al campo de juego con una bandera palestina luego del triunfo sobre Australia en los dieciseisavos de final. Aunque la imagen tuvo una importante repercusión internacional, hasta el momento la FIFA no comunicó ninguna sanción por ese episodio.

¿Habrá una resolución antes de la final?

Con la final entre Argentina y España programada para el domingo, todo indica que la Comisión Disciplinaria difícilmente emita una resolución antes del partido decisivo.

En caso de abrir una investigación formal, la FIFA podría esperar a la finalización del Mundial para analizar la situación y determinar si corresponde aplicar alguna sanción a la AFA o a los futbolistas que participaron del festejo.

AFA Malvinas Bandera
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