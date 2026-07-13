Uno Santa Fe | Ovación | Claudio Tapia

Claudio Tapia y el objetivo cumplido de la Selección Argentina

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó un video palpitando el encuentro de la Selección Argentina ante Inglaterra en semifinales del Mundial

13 de julio 2026 · 17:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Claudio Tapia y el objetivo cumplido de la Selección Argentina

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, publicó un video palpitando el encuentro de la selección nacional ante Inglaterra en semifinales del Mundial. Con el sonido instrumental de la canción "Por una cabeza" de Carlos Gardel de fondo, señaló que el primer objetivo que de estar 45 días en Kansas está "cumplido".

El video viral de Claudio Tapia en la Selección Argentina

En modo asador, preparando la comida típica del país con las parrillas llenas de carne, rodeado de humo, afirmó: "Vamos a preparar el asado, el último en la ciudad", como es de costumbre o cábala para los campeones del mundo en Qatar 2022.

Además, el titular de la entidad, en el video, expresa que a partir del miércoles ante Inglaterra "arranca lo mejor", reiterando "ahora viene lo mejor".

Por su parte, el plantel argentino volvió a entrenarse este domingo luego de un exigente triunfo por 3-1 ante Suiza y en la previa del duelo en el que deberá enfrentar a Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Cumplió con el cronograma habitual en los días pospartido, con una práctica integrada por los futbolistas que no sumaron minutos o tuvieron poco rodaje en el duelo ante los suizos.

Mientras tanto, con Lionel Messi a la cabeza, quienes disputaron la mayor cantidad de minutos en un enfrentamiento en el que el representativo argentino tuvo que jugar un alargue posterior a los 90 minutos reglamentarios, hicieron trabajos regenerativos, enfocados en el gimnasio y la recuperación muscular.

Los preparativos continuaron hoy en horas del mediodía en Kansas, un entrenamiento en el que ya se sumará el grupo de futbolistas que tuvieron trabajos de menor intensidad este domingo.

Por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales, Argentina disputará las semifinales de una Copa del Mundo, una regularidad inédita para el seleccionado nacional en la era moderna y que solo Francia logró sostener de manera consecutiva en el mismo período.

La Albiceleste continúa siendo protagonista de los grandes escenarios y reafirma un ciclo que comenzó en 2018 y no deja de sumar capítulos históricos.

Claudio Tapia AFA Mundial
Noticias relacionadas
la afa recibira una suma millonaria gracias al pase a semifinales de la seleccion

La AFA recibirá una suma millonaria gracias al pase a semifinales de la Selección

habra un reforzado operativo de seguridad para la semifinal argentina-inglaterra

Habrá un reforzado operativo de seguridad para la semifinal Argentina-Inglaterra

franco armani dejo river y se despidio de los hinchas: cumpli el sueno de mi vida

Franco Armani dejó River y se despidió de los hinchas: "Cumplí el sueño de mi vida"

colapinto en el gp de belgica: dias, horarios y cronograma completo de la formula 1

Colapinto en el GP de Bélgica: días, horarios y cronograma completo de la Fórmula 1

Lo último

Vacaciones de invierno: Santa Fe recibió turistas de ocho provincias y el sector registró un movimiento económico de más de $22.000 millones

Vacaciones de invierno: Santa Fe recibió turistas de ocho provincias y el sector registró un movimiento económico de más de $22.000 millones

Excombatientes de Santa Fe llamaron a vivir el partido Argentina-Inglaterra con respeto: Puede ser un puente para la malvinización

Excombatientes de Santa Fe llamaron a vivir el partido Argentina-Inglaterra con respeto: "Puede ser un puente para la malvinización"

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Último Momento
Vacaciones de invierno: Santa Fe recibió turistas de ocho provincias y el sector registró un movimiento económico de más de $22.000 millones

Vacaciones de invierno: Santa Fe recibió turistas de ocho provincias y el sector registró un movimiento económico de más de $22.000 millones

Excombatientes de Santa Fe llamaron a vivir el partido Argentina-Inglaterra con respeto: Puede ser un puente para la malvinización

Excombatientes de Santa Fe llamaron a vivir el partido Argentina-Inglaterra con respeto: "Puede ser un puente para la malvinización"

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Las nuevas reglas que se aplicarán en el Clausura luego del Mundial

Las nuevas reglas que se aplicarán en el Clausura luego del Mundial

Condenaron a dos policías por robarle US$ 1.500 a un automovilista durante un control en Santa Fe

Condenaron a dos policías por robarle US$ 1.500 a un automovilista durante un control en Santa Fe

Ovación
Números que explican por qué Colón aplastó a Central Norte para volver a ser segundo

Números que explican por qué Colón aplastó a Central Norte para volver a ser segundo

Unión otra vez se descuidó en el final, ahora perdió ante Racing y no levanta

Unión otra vez se descuidó en el final, ahora perdió ante Racing y no levanta

Colón no baja la persiana: redefine su estrategia y apunta a un clase A

Colón no baja la persiana: redefine su estrategia y apunta a un clase A

Sin lugar en Unión, Francisco Pumpido se sumó a Nacional (P): Ya lo incorporamos

Sin lugar en Unión, Francisco Pumpido se sumó a Nacional (P): "Ya lo incorporamos"

El Brigadier López, la gran fortaleza de Colón para ilusionarse con el ascenso

El Brigadier López, la gran fortaleza de Colón para ilusionarse con el ascenso

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados