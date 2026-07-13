Claudio Tapia y el objetivo cumplido de la Selección Argentina

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó un video palpitando el encuentro de la Selección Argentina ante Inglaterra en semifinales del Mundial

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia , publicó un video palpitando el encuentro de la selección nacional ante Inglaterra en semifinales del Mundial . Con el sonido instrumental de la canción "Por una cabeza" de Carlos Gardel de fondo, señaló que el primer objetivo que de estar 45 días en Kansas está "cumplido".

En modo asador, preparando la comida típica del país con las parrillas llenas de carne, rodeado de humo, afirmó: "Vamos a preparar el asado, el último en la ciudad", como es de costumbre o cábala para los campeones del mundo en Qatar 2022.

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Además, el titular de la entidad, en el video, expresa que a partir del miércoles ante Inglaterra "arranca lo mejor", reiterando "ahora viene lo mejor".

Por su parte, el plantel argentino volvió a entrenarse este domingo luego de un exigente triunfo por 3-1 ante Suiza y en la previa del duelo en el que deberá enfrentar a Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Cumplió con el cronograma habitual en los días pospartido, con una práctica integrada por los futbolistas que no sumaron minutos o tuvieron poco rodaje en el duelo ante los suizos.

Mientras tanto, con Lionel Messi a la cabeza, quienes disputaron la mayor cantidad de minutos en un enfrentamiento en el que el representativo argentino tuvo que jugar un alargue posterior a los 90 minutos reglamentarios, hicieron trabajos regenerativos, enfocados en el gimnasio y la recuperación muscular.

Los preparativos continuaron hoy en horas del mediodía en Kansas, un entrenamiento en el que ya se sumará el grupo de futbolistas que tuvieron trabajos de menor intensidad este domingo.

Por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales, Argentina disputará las semifinales de una Copa del Mundo, una regularidad inédita para el seleccionado nacional en la era moderna y que solo Francia logró sostener de manera consecutiva en el mismo período.

La Albiceleste continúa siendo protagonista de los grandes escenarios y reafirma un ciclo que comenzó en 2018 y no deja de sumar capítulos históricos.